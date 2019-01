Fabian Aichner a SportFair, orgoglio italiano nel mito di Bruno Sammartino: “sogno un match con AJ Styles e Ronda Rousey”

SportFair ha avuto il piacere di intervistare Fabian Aichner, il primo italiano in WWE dai tempi di Bruno Sammartino: ha iniziato guardando il wrestling su Italia 1, oggi sogna un grande match con AJ Styles

Il legame fra Italia e WWE affonda le se radici negli anni 60, da quando Bruno Sammartino, giovanotto emigrato da Pizzoferrato negli USA, mosse i primi passi nell’allora WWWF, diventando col passare degli anni, una leggenda del wrestling americano, fino a conquistarsi un posto nella Hall of Fame. Dopo Bruno Sammartino, la WWE ha portato sul ring diversi altri wrestler con radici italiane, come la F.B.I (Nunzio, Chuck Palumbo e Johnny Stamboli) o Santino Marella, che oltre all’abilità sul ring univano spesso l’elemento comedy e macchiettistico ai loro personaggi. Niente di equiparabile al mito di Bruno Sammartino.

Al giorno d’oggi invece, fra i ranghi di NXT è presente un altro italiano, Fabian Aichner, che noi di SportFair abbiamo avuto il piacere di intervistare. Fabian è nato a Falzes, nella provincia autonoma di Bolzano, dunque risulta al 100% italiano, praticamente il primo dai tempi di Bruno Sammartino: un grande onore ripercorrere le sue orme, ma anche una pesante eredità. Abbiamo chiesto a Fabian Aichner cosa voglia dire per lui rappresentare l’Italia, in tutto il mondo, sul ring WWE: “sono il primo italiano in 60-70 anni di storia della WWE. Il primo vero italiano. Ci sono stati altri italiani come Santino Marella e Nunzio che però sono nati in Canada e negli Stati Uniti, sono il primo vero italiano dopo Bruno Sammartino in WWE. Sono molto orgoglioso di rappresentare l’Italia perché il wrestling in Italia deve ancora crescere molto in futuro e spero che la mia presenza in WWE possa aiutare lo sviluppo”.

Fabian Aichner ha 28 anni e come tanti ragazzi nati negli anni 90, ha iniziato a guardare il wrestling in tv appassionandosi a tal punto da voler intraprendere uno sport diverso dai suoi coetanei, tutti appassionati di sci: “io sono nato in Alto Adige, e da piccoli tanti miei amici hanno iniziato a sciare. Allora ho deciso di sciare anche io. Quando avevo 13 anni però, guardando in tv Italia 1, ho visto un episodio di SmackDown, l’ultimo prima di Survivor Series 2003: ho visto i primi 5 minuti e ho capito che quella era la cosa che volevo fare nella mia vita. Poi ho iniziato a cercare le prime scuole di wrestling. Sono andato in Germania, mi ha allenato Alex Wright superstar della WCW nei ‘90. Poi sono andato in Inghilterra. Successivamente ho ottenuto il contratto con la WWE e ho passato un anno e mezzo a Orlando”.

Un wrestler in particolare ha fatto scoccare la scintilla in Fabian Aichner: Rey Mysterio. Il luchador mascherato che fra 619, Frog Splash e manovre acrobatiche ha fatto sognare per anni (e lo fa tutt’ora) i fan della WWE in ogni angolo del mondo: “quando ho iniziato ho sempre considerato il wrestling il sogno più grande della mia vita. Mi sono documentato sugli esordi Rey Mysterio, come ha iniziato ad allenarsi in Messico e ho pesato che sarebbe stato bello provarci, avrei potuto farlo anche io. Ho cercato una scuola di wrestling, sono andato in Germania ad allenarmi con Alex Wright e adesso sono qua. Rey Mysterio è la superstar che mi ha fatto dire ‘voglio diventare anche io una superstar WWE’”.

Tornando al presente, Fabian milita attualmente ad NXT, territorio di sviluppo della WWE che si occupa della formazione dei nuovi talenti, preparandoli al grande salto. NXT ha acquisito una grande importanza nel corso degli anni, regalando al main roster diverse superstar che ad oggi dominano la scena. Il sogno di Fabian Aichner è di ripercorrere le loro orme. Abbiamo chiesto al wrestler italiano chi volesse affrontare in un dream match e con quale superstar femminile vorrebbe far coppia, ci ha risposto: “vorrei affrontare AJ Styles, verrebbe fuori un match davvero bello. Con chi mi piacerebbe fare coppia in un mixed tag-team? Questa è difficile… direi Ronda Rousey! È la campionessa, se dovessi formare il miglior team al mondo sceglierei Ronda (ride)”.

Per concludere, abbiamo chiesto a Fabian Aichner di rivolgere un messaggio ai tanti fan italiani che sperano di vederlo realizzare il sogno di entrare nel main roster di Raw o SmackDown e che, come lui, sperano di poter realizzare i propri sogni, che siano sul ring WWE o in qualsiasi altro aspetto delle loro vite. Fabian ci ha rivelato: “spero tanto anche io di poter esordire un giorno nel main roster di Raw o SmackDown. Ai fan italiani, e a tutte le persone che nella loro vita vogliono fare qualcosa di speciale, vorrei dire solo: ‘lavorare, lavorare, lavorare’. Il duro lavoro serve ed è un’abitudine positiva”.

