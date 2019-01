Dramma Emiliano Sala – Il pensiero speciale di Ranieri: “sono sconvolto, prego per lui! E’ un combattente”

Le parole di Claudio Ranieri sulla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala: il commento speciale dell’allenatore italiano

Tutti al Fulham sono rattristati per aver appreso la notizia che conferma che Emiliano Sala, attaccante del Cardiff City, era sull’aereo che è scomparso lunedì notte. L’attaccante era a bordo di un aereo leggero che ha perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del Canale. Grande sconforto da parte del manager del Fulham, Claudio Ranieri, che ha lavorato con Sala al Nantes per tutta la stagione 2017/18, con l’argentino che ha concluso la stagione come capocannoniere del club.

“Come tutti gli altri, sono rimasto sconvolto per aver saputo questa notizia che Emiliano era a bordo dell’aereo scomparso. Emiliano è un personaggio meraviglioso. Avendolo conosciuto come persona, è un combattente. È un calciatore fantastico che ha sempre dato il massimo quando abbiamo lavorato insieme in Francia. Il mondo del calcio sarà unito nel desiderare e sperare in qualche notizia positiva. Nel frattempo, insieme alle famiglie di Nantes e del Fulham, prego per Emiliano e la sua famiglia“, ha detto Ranieri. I pensieri di tutti al Fulham sono con la famiglia e gli amici di Emiliano, e si associano a quelli del Cardiff City e del Nantes, in questo momento difficile.(Spr/AdnKronos)

