Ciclismo, Coppa del Mondo Pista – Italia, bronzo per la coppia Confalonieri-Balsamo

Le due azzurre conquistano il terzo gradino del podio nella Madison, regalando all’Italia il secondo posto nella classifica finale di specialità – Oro all’Olanda, argento al Belgio

Ancora un podio per le azzurre in questa seconda giornata di gare della sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo, in corso ad Hong Kong. Dopo un esordio d’oro con le vittorie dei quartetti, le azzurre Elisa Balsamo e Maria Giulia Confalonieri conquistano un’altra medaglia nella Madison, prendendosi con 12 punti il terzo gradino del podio. Oro alle olandesi Kirsten Wild-Amy Pieters, che con 29 punti si lasciano alle spalle la coppia belga lotte Kopecky- Jolien D’Hoore, ferme a 24 punti.

Un ottimo piazzamento per le azzurre, che grazie a questo risultato si piazzano al secondo posto della classifica finale di Coppa di specialità con 1920 punti, a 30 punti dalla Gran Bretagna. Terza piazza per la Russia, con 1775 punti.

IL COMMENTO DEL CT SALVOLDI – Non manca l’analisi da parte del CT Dino Salvoldi di questo splendido risultato, avvenuto nonostante le conosciute difficoltà di allenamento: “Possiamo essere molto più forti di così. Abbiamo bisogno di correre e di allenarci di più per migliorare la tecnica e la sintonia di coppia”.

