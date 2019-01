Calciomercato Lazio, Tare fa il punto: le entrate ed i casi Murgia, Basta e Badelj

Calciomercato Lazio – Murgia, Basta e Badelj sono tre dei calciatori della rosa laziale che stanno vivendo un caldo mese di gennaio

Calciomercato Lazio, il ds del club capitolino Igli Tare ha parlato di quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni della sessione invernale. Le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb, lasciano presagire ancora qualche movimento sia in entrata che in uscita: “Cosa ci possiamo aspettare dalla Lazio in queste ultime ore di mercato? Poco o niente, un paio di operazioni in uscita e stiamo valutando di fare un’operazione in entrata sulla fascia destra. Murgia? C’è già l’accordo, da domani sarà un giocatore della SPAL. Dusan Basta? Aspettiamo ancora qualche novità. Badelj in partenza? Sono solo voci fatte uscire dalla stampa“.

