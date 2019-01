Calciomercato Lazio, Tare sonda la pista Filipe Luis

Calciomercato Lazio, Filipe Luis è finito nel mirino di Tare in vista della prossima stagione: le ultime novità

Calciomercato Lazio, il ds del club Igli Tare, sta dando un’occhiata alla lista dei calciatori in scadenza di contratto, alla ricerca di qualche affare in vista dell’estate 2019. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la Lazio avrebbe messo gli occhi sull’esterno difensivo dell’Atletico Madrid Filipe Luis, il quale andrà in scadenza e non rinnoverà col club. Il brasiliano non è più giovanissimo, 34 anni nella prossima estate, ma potrebbe dare una dose di esperienza non indifferente dati i suoi trascorsi. A sinistra la Lazio ha acquistato Durmisi in estate, ma il calciatore non sembra aver convinto pienamente.

