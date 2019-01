Calciomercato Genoa, tre nomi per due acquisti a centrocampo: i dettagli

Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi si sta muovendo sotto traccia per rafforzare la rosa del Grifone in vista della seconda parte di stagione

Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi è sempre una delle più attive nella sessione invernale ed anche quest’anno non starà certo a guardare, come annunciato dal sito ufficiale del club che ha ‘promesso’ acquisti. In queste ore infatti, il Grifone è alla ricerca di un esterno, con Spinazzola in pole position, ma non solo. La mediana potrebbe essere il reparto più ritoccato a gennaio, con due acquisti di spessore che si stanno per delineare. I nomi per il centrocampo sono 3, ma come detto solo due arriveranno alla corte di mister Prandelli.

Sturaro sembra essere in pole nelle preferenze del tecnico, ma il Genoa sta sondando da tempo anche la pista Bertolacci, in uscita dal Milan. L’ultima suggestione rivelata dalla “rosea” porta a Murgia, calciatore della Lazio che non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione. Infine in uscita potrebbe esserci Sandro, non mancano per lui le proposte allettanti dalla Cina.

