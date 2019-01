Caceres va alla Juventus: accordo totale con la Lazio, bianconeri indeboliti con l’addio di Benatia!

Caceres passa dalla Lazio alla Juventus, il calciatore prenderà il posto del partente Benatia, il quale ha offerte allettanti economicamente

Caceres va alla Juventus, Benatia ai saluti. Le ultime notizie riportate da Skysport parlano di affare fatto tra i bianconeri e la Lazio sulla base di 600 mila euro per liberare il centrale uruguayano, con il difensore marocchino destinato a salutare Torino definitivamente dopo qualche mese borbottando per lo scarso utilizzo. La differenza attualmente tra i due calciatori è però enorme, Benatia dava certezze, Caceres è fuori dal grande calcio da un po’ di tempo ed il flop alla Lazio lo dimostra. La difesa della Juve si sta indebolendo in questo mercato di gennaio, con Allegri che dovrà aumentare la fiducia in Rugani e sopratutto sperare nelle condizioni sempre al top del duo Bonucci-Chiellini.

