Biathlon – Staffetta Ruhpolding: Dorothea Wierer non sbaglia un colpo, ma l’Italia è fuori dalla top 10

Con un’altra delle sue big a riposo, l’Italia finisce ancora fuori dalla top ten nella staffetta femminile, La settimana scorsa era stata Dorothea Wierer a saltare la gara a squadre di Oberhof, stavolta a restare fuori è Lisa Vittozzi, reduce da tre podi consecutivi in gare individuali. Così a Ruhpolding arriva l’undicesimo posto per le azzurre che pure fino a metà gara erano in piena lotta per il podio.

Dorothea Wierer, prima frazionista, non ha sbagliato un colpo e ha dato il cambio a Federica Sanfilippo appaiata alla francese Julia Simon. La 28enne di Vipiteno ha mancato due volte il bersaglio, ma ha confermato la buona condizione atletica sugli sci, passando terza a 20″ da Anais Bescond, poco dietro alla slovacca Paulina Fialkova. Con Nicole Gontier in pista, purtroppo, l’Italia ha perso posizioni: come la settimana scorsa la valdostana è incappata in una giornata negativa al poligono, con errori a ripetizione nella serie a terra che l’hanno costretta a due giri di penalità. Gontier si è parzialmente riscattata in piedi sfruttando le ricariche, ma l’Italia è comunque sprofondata all’ottavo posto e poi ha chiuso undicesima nonostante lo zero di Alexia Runggaldier.