Atletica indoor, Fabbri sfiora i 20 metri nel lancio del peso, domani l’esordio di Tortu

Atletica indoor, a Padova grande prestazione di Leonardo Fabbri nel lancio del peso, un 19,92 molto interessante per il 21enne

Leonardo Fabbri mette nel mirino i 20 metri. A Padova il 21enne dell’Aeronautica spedisce il peso a 19,92, seconda prestazione indoor in carriera (PB 19,95), la terza in assoluto considerando il 20,07 della scorsa estate a Leiria. Il lanciatore fiorentino aveva cominciato la propria stagione con un promettente 19,33 nello scorso weekend, sempre sulla pedana dell’impianto veneto, e oggi trova un netto miglioramento all’ultimo turno in una serie caratterizzata da quattro nulli e da un 18,79 al terzo tentativo. Da quest’anno è passato sotto la guida tecnica di Paolo Dal Soglio e stavolta avvicina anche lo standard d’iscrizione per gli Europei indoor di Glasgow (20,15).

SPRINT E SALTI NEL SABATO INDOOR

La stagione di Irene Siragusa comincia dal Palaindoor di Ancona nei 200 metri. È della 25enne senese dell’Esercito il tempo migliore nelle 17 serie del giro di pista al coperto: primo posto con 24.30. Corre soltanto la batteria dei 60 ostacoli la campionessa italiana dei 100hs Luminosa Bogliolo (Cus Genova) che in 8.29 sfiora il 8.24 dello scorso fine settimana ad Aosta e poi rinuncia alla finale per un risentimento a un polpaccio. La più veloce nel round decisivo è Nicla Mosetti (Bracco Atletica) con 8.59 dopo l’8.70 della batteria. Affare di famiglia negli 800 donne con la primatista italiana under 20 dei 400 all’aperto Elisabetta Vandi (Avis Macerata) che “tira” per cinquecento metri la sorella Eleonora Vandi (Avis Macerata) e la lancia verso il PB al coperto di 2:05.62. Primato personale anche per Tobia Bocchi nel triplo: il 21enne carabiniere emiliano, vicecampione europeo juniores nel 2015, migliora due volte il precedente limite indoor di 15,90 e plana prima a 16,09 e poi a 16,12. Nell’asta, primi salti dell’anno con 4,25 per Roberta Bruni (Carabinieri) che poi tenta senza successo 4,40. A Modena il 19enne Samuele Ceccarelli (Atl. Alta Toscana) sfreccia in 6.72 sui 60 metri, quinto under 20 italiano di sempre a otto centesimi dal record italiano juniores di Filippo Tortu (6.64 nel 2017).

ANCONA: DOMANI L’ESORDIO DI FILIPPO TORTU

Domenica 20 gennaio è il giorno del debutto stagionale per Filippo Tortu nei 60 metri di Ancona, con due sprint in programma: batteria alle ore 17.45 circa e poi la finale alle 19.05 che verrà trasmessa in diretta tv su Italia 1. Il meeting andrà in diretta video streaming su atletica.tv. Su questa distanza il velocista delle Fiamme Gialle ha un primato personale di 6.62, ottenuto nell’unica uscita al coperto del 2018 a Berlino. Nella capitale tedesca ha affrontato anche la sua ultima gara, 161 giorni fa agli Europei di agosto con la staffetta, dopo il quinto posto nei 100 metri di cui era già diventato il recordman italiano: 9.99 a Madrid per battere il grande Pietro Mennea, ad appena venti anni di età.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – Domenica 20 gennaio ad Ancona verrà effettuata la rimozione e il disinnesco di un ordigno bellico ritrovato nella zona Archi. La procedura comporterà per tutta la giornata la chiusura di una ampia zona della città, con modifiche alla viabilità e ai mezzi pubblici. Il Palaindoor di via della Montagnola non è direttamente toccato dalle operazioni, ma potrebbero essere necessari percorsi alternativi per raggiungere l’impianto. In particolare dalle 8 del mattino fino al termine delle operazioni (indicativamente le 19) non sarà accessibile la stazione ferroviaria di Ancona e, venendo da nord, non sarà possibile percorrere la via Flaminia nel tratto cittadino.

