Atletica, domenica il debutto nel 2019 di Filippo Tortu: l’azzurro in gara nei 60 metri di Ancona

Per lo sprinter azzurro due sprint in programma ad Ancona, dove se la vedrà con avversari pericolosi

La stagione dell’atletica indoor si fa sempre più intensa, con un fine settimana che annuncia più di 6200 presenze-gara in dieci impianti italiani e il debutto di Filippo Tortu nei 60 metri di Ancona, domenica 20 gennaio.

Per l’azzurro più veloce di sempre, dopo il 9.99 da record nazionale sui 100 all’aperto, due sprint in programma: batteria alle ore 17.45 circa e poi la finale alle 19.05 che verrà trasmessa in diretta tv su Italia 1. Il meeting andrà in diretta video streaming su atletica.tv e prevede tante sfide interessanti. Tra gli avversari del ventenne brianzolo delle Fiamme Gialle, che punta ad avvicinare il primato personale di 6.62, saranno sui blocchi di partenza il coetaneo siciliano Nicholas Artuso(Fiamme Gialle) e il sardo Luca Lai (Atl. Cento Torri Pavia), protagonista due settimane fa con 6.69 sul rinnovato rettilineo del Palaindoor nel capoluogo marchigiano, con 211 iscritti soltanto in questa gara.

Al femminile la toscana Irene Siragusa (Esercito), a sua volta all’esordio stagionale, correrà i 60 metri dopo i 200 di sabato pomeriggio, mentre sui 400 saranno al via l’oro continentale under 18 Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), 48.53 per diventare il secondo allievo italiano alltime nello scorso weekend, e tra le donne Chiara Bazzoni (Esercito).

Nel pomeriggio di sabato 19 gennaio, sempre ad Ancona, da seguire anche Luminosa Bogliolo (Cus Genova), che domenica ad Aosta è scesa a 8.24 sui 60 ostacoli, oltre al debutto dell’astista Roberta Bruni (Carabinieri). A Padovainvece si ripresenta in gara nel peso Leonardo Fabbri (Aeronautica), con il 16enne Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon) al via nei 200 dopo la recente migliore prestazione italiana under 18 sui 60 metri (6.78 a Udine).

Apre le porte l’impianto di Modena con i 60 in cui sarà impegnata la sprinter Audrey Alloh (Fiamme Azzurre). Altri due esordi nel meeting di domenica a Bergamo, con il velocista Roberto Rigali (Bergamo Stars) nei 60 metri e Giulia Pennella(Esercito) sui 60 ostacoli. Si gareggia anche a Saronno (Varese), Parma, Firenze, Aosta, Udine e Formia (Latina).

