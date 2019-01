Atletica – Campionati italiani indoor: a Padova Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple

Atletica, Padova: Cairoli ancora campione indoor delle prove multiple

Ancora lui, senza ombra di dubbio. Simone Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple. Il ventinovenne comasco dell’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni ha vinto la gara assoluta di eptathlon nei Campionati italiani indoor, a Padova. È il suo quinto titolo tricolore in sala, dopo quelli conquistati sempre nell’impianto veneto nel 2014, 2015, 2017 e 2018. Per lui, un risultato di 5752 punti che rappresenta la quarta prestazione della carriera. Secondo il compagno di squadra Andrea Petazzi (5254 punti), terzo Stephen Asamoah (Atl. Virtus Castenedolo/5223). Quarto assoluto Michele Brini (Atl. Imola Sacmi Avis) che, con 4994 punti, si aggiudica il titolo nella categoria under 23.

