Tutto pronto per la Vitalini Speed Contest World Cup in Val Gardena: i dettagli dell’evento

Manca pochissimo all’inizio della Vitalini Speed Contest World Cup in Val Gardena: ecco i dettagli dell’evento organizzato da Pietro Vitalini

Mancano davvero pochi giorni al VITALINI SPEED CONTEST WORLD CUP della Val Gardena. I VITALINI SPEED CONTEST , inventati da Pietro Vitalini, da quest’anno hanno il benestare della Fis e in Val Gardena verrano anche ripresi da Infront che manderà le immagini sul maxi schermo. Ricordiamo che i “Mini Velocisti” si cimenteranno nel tratto finale della Saslong il venerdì al termine della gara di Coppa del Mondo maschile, tagliando il medesimo traguardo dei campioni. Verrà misurata in un tratto di 150 metri la velocità massima. Una volta tagliato il traguardo, tutti i Baby e i Cuccioli iscritti allo Speed Contest andranno a sedersi sul trono del Leader’s Corner per le foto di rito. Finite le discese con le premiazioni al traguardo , i vincitori verranno invitati in Sala Stampa per la “Press Conference”. “Un’occasione per avvicinare i più piccoli alla velocità in sicurezza imparando a gestire la posizione aerodinamica e a domare gli sci in velocità. Sarà anche il modo di coinvolgere i più piccoli con la Coppa del Mondo e a far provare l’ebrezza di tagliare il traguardo di una delle piste più belle al mondo” – spiega Pietro Vitalini. Il divertimento per i più piccini è assicurato.

Valuta questo articolo