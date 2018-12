The Night of Kick and Punch 9: si va verso il tutto esaurito!

I biglietti dell’evento The Night of Kick and Punch 9 vanno a ruba! L’organizzatore Angelo Valente auspica il tutto esaurito per lo show

E’ caccia al biglietto per la nona edizione di The Night of Kick and Punch, che avrà luogo sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis.

“La prevendita sta andando benissimo – spiega Angelo Valente – e sono sicuro che faremo il tutto esaurito. L’anno scorso non era andata altrettanto bene. Ho avuto lo stesso numero di biglietti venduti nelle settimane precedenti all’evento solo per la settima edizione che si è svolta al teatro della Luna (1.730 posti) ad Assago e che ha registrato il tutto esaurito. I rivenditori mi chiedono in continuazione nuovi biglietti, ma io ne voglio conservare qualche centinaio per venderli al botteghino del centro sportivo Vismara, il 15 dicembre. Il botteghino aprirà alle 16.30. Quindi, se non riuscite a recarvi nei punti vendita, non preoccupatevi: troverete i biglietti al Vismara.”

The Night of Kick and Punch 9 offrirà al pubblico la sfida tra Andrea Masini e Lotfi Talbi per il titolo europeo dei pesi medi junior di thai boxe WKF sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna, il ritorno (dopo un anno di assenza) del campione del mondo dei pesi piuma di kickboxing stile K-1 WAKO-PRO Luca Cecchetti che affronterà Nicolas Rivas sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti e tanti altri combattimenti fra atleti di pari livello. Ma la kickboxing e la thai boxe saranno solo una parte dello spettacolo: “Avremo anche tanti effetti speciali – commenta Angelo Valente – e la bravissima dj Mimma Race che si occuperà della parte musicale. Mimma è la dj ufficiale del circuito New Era. A bordo ring abbiamo allestito una sezione speciale in cui gli spettatori potranno assistere ai combattimenti seduti a tavola gustando le pietanze di alta cucina preparate dal ‘cannibale’ di Master Chef Michele Cannistraro. I tavoli sono stati venduti tutti molto rapidamente. Il menu comprende un antipasto, un primo, un dolce e un ottimo vino. Non voglio dire di più, per non rovinare la sorpresa ai commensali. Infine, avremo anche tanti personaggi dello spettacolo appassionati di kickboxing che non vogliono perdersi l’evento dell’anno del mondo degli sport da ring.”

The Night of Kick and Punch 9 è patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia, un ente che si occupa dell’attività professionistica

