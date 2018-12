Snowboard, quattro azzurri staccano il pass per le finali dello slalom gigante parallelo di Carezza

Opening di Coppa del mondo di parallelo a Carezza, quattro azzurri superano le qualificazioni: Fischnaller c’è, derby March-Felicetti agli ottavi

L’Italia avrà quattro rappresentanti, una donna e tre uomini, nelle finali dello slalom gigante parallelo di snowboard, prima tappa di Coppa del mondo in corso a Carezza, sulla pista Prà de Tori. Nelle qualificazioni della gara femminile ha superato il turno Nadya Ochner col sesto tempo complessivo (1’21″12), non ce l’hanno fatta Giulia Gaspari, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Sindy Schmalzl, Jasmin Coratti e Aline Moroder. Dell’olimpionica Ester Ledecka il miglior tempo (1’19″92).

Nella gara maschile parteciperanno alla fase a eliminazione diretta Aaron March (quinto in 1’15″47), Roland Fischnaller (nono in 1’16″28) e Mirko Felicetti (dodicesimo in 1’16″36). Fuori dai primi sedici per quattro decimi Daniele Bagozza, non hanno superato il turno neppure Edwin Coratti, Marc Hofer, Maurizio Bormolini e Gabriel Messner. Lo svizzero Nevin Galmarini è stato il più veloce nelle due manche col tempo di 1’15″22.

La fase finale comincia alle 12:30 per le donne e alle 12:40 per gli uomini: si parte dagli ottavi con run secca, tra gli uomini subito “derby” March-Felicetti, Fischnaller se la vedrà con lo sloveno Rok Marcug. Nadya Ochner sfida invcece la svizzera Ladina Jenny ed è nel lato del tabellone senza la Ledecka.

