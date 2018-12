Slittino, doppietta azzurra nel singolo femminile a Kuehtai: Gruber vince tra gli uomini

Lanthaler-Pinggera, è subito doppietta nel singolo femminile di Kuehtai. Gruber a segno nel singolo maschile, Pigneter/Clara secondi nel doppio

Parte con una doppietta azzurra la corsa alla Coppa del mondo femminile di slittino naturale. Sulla pista austriaca di Kuehtai, Evelin Lanthaler (vincitrice della sfera di cristallo nel 2016 e 2018) ha preceduto Greta Pinggera (regina nel 2017) di 19 centesimi in quello che si preannuncia come un duello che durerà fino alla fine della stagione, mentre l’austriaca Tina Unterberger si è piazzata al terzo posto a 49 centesimi, togliendo ad Alexandra Pfattner la possibilità di completare quella che sarebbe stata una fantastica tripletta. Nella top ten è presente anche Sara Bachmann al settimo posto, staccata di 2″30 dalla vincitrice di giornata.

Grandi emozioni anche nel singolo maschile, in cui Florian Gruber ha mostrato con orgoglio il pettorale di campione del mondo salendo sul gradino più alto del podio in una gara trasformatasi in un derby fra Italia e Austria, in cui i primi quattro classificati si sono piazzati nel giro di otto centesimi. Alle spalle dell’altoatesino è arrivato Thomas Kammerlander a 3 centesimi e Florian Glatzl a 7 centesimi, con Patrick Pigneter (in testa al termine della prima manche) quarto e con un distacco minimale dal podio. Bene anche Florian Clara sesto e Stefan Federer ottavo.

Nel doppio è arrivata la rivincita dell’Austria, con Brueggler/Angerer che avevano concluso la prima manche di sabato a pari merito con Pigneter/Clara e che alla fine si sono messi alle spalle gli azzurri per 28 centesimi, con i russi Porschnev/Lazarev al terzo posto. Il prossimo appuntamento è previsto a St. Sebastian (Aut) dall’11 al 13 gennaio 2019.

Ordine d’arrivo singolo maschile Kuehtai (Aut):

1. Alex Gruber (Ita) 56″79

2. Thomas Kammerlander (Aut) 56″82

3. Florian Glatzl (Aut) 56″86

4. Patrick Pigneter (Ita) 56″87

5. Michael Scheikl (Aut) 57″03

6. Florian Clara (Ita) 57″39

7. Christin Schopf (Aut) 57″80

8. Stefan Federer (Ita) 58″42

9. Aleksandr Egorov (Rus) 59″02

10. Jack Leslie (Nzl) 59″12

Ordine d’arrivo doppio maschile Kuehtai (Aut):

1. Brueggler/Angerer (Aut) 59″94

2. Pigneter/Clara (Ita) 1’00″22

3. Porschnev/Lazarev (Rus) 1’00″58

4. Egorov/Popov (Rus) 1’00″66

Ordine d’arrivo singolo femminile Kuehtai (Aut):

1. Evelin Lanthaler (Ita) 58″14

2. Greta Pinggera (Ita) 59″33

3. Tina Unterberger (Cro) 59″63

4. Alexandra Pfattner (Ita) 59″84

5. Ekaterina Lavrentjeva (Rus) 1’00″17

6. Michelle Diepold (Aut) 1’00″30

7. Sara Bachmann (Ita) 1’00″54

8. Lisa Walch (Ger) 1’01″55

9. Daria Maleeva (Rus) 1’03″66

10. Vanessa Markt (Aut) 1’03″72

Valuta questo articolo