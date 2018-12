Slittino su pista naturale, diciassette i convocati per l’allenamento di Nova Ponente

Allenamento di tre ore a Nova Ponente nella mattina del 31 dicembre: gruppo completo, saranno in diciassette

I diciassette atleti della Nazionale di slittino naturale si ritrovano a Nova Ponente dopo aver partecipato ai campionati italiani disputati a Funes. Lunedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno del 2018, gli undici azzurri e le sei azzurre si alleneranno dalle 9 alle 12 sotto la guida di Anton Blasbichler e del suo staff.

I convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler sono Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick Lambacher, Matthias Lambacher, Simone Gaio, Daniel Gruber, Elias Gruber, Nadine Staffler, Christa Unterholzner, Evelin Lanthaler, Daniela Mittermair, Gretta Pinggera e Alexandra Pfattner. La squadra lavorerà in vista della ripresa della Coppa del mondo dopo l’ottimo esordio di Kühtai che ha visto tre trionfi italiani in quattro gare: la seconda tappa è in programma dall’11 al 13 gennaio a St. Sebastian, in Austria

