Skicross – Non si gareggia ad Arosa e Montafon: cancellate altre due tappe

Skicross, cancellate altre due tappe: ad Arosa e Montafon non si gareggia, si comincia il 20 dicembre a San Candido

Il clima continua a condizionare il calendario della Coppa del mondo di skicross. Dopo la cancellazione della tappa inaugurale in Val Thorens, inizialmente programmata dal 6 all’8 dicembre, la FIS è stata costretta ad annullare altri due appuntamenti, quello di Arosa, in Svizzera, che era fissato pochi giorni dopo, lunedì 10 e martedì 11, e quello di Montafon, in Austria, che era previsto dal 13 al 15 dicembre insieme allo snowboardcross.

Salgono dunque a quattro le gare al momento cancellate (in Val Thorens ne erano previste due) e, in attesa di ulteriori decisioni della federazione internazionale che deve stabilire se e dove recuperarle, gli appuntamenti in programma restano temporaneamente sei, il primo dei quali in Italia, a San Candido, tra giovedì 20 e sabato 22 dicembre. Per i nostri atleti, dunque, si prospetta un debutto stagionale in Coppa del mondo sulle piste di casa.

Valuta questo articolo