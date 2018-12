Serie A, la diciannovesima giornata chiude il girone d’andata: ecco tutte le quote William Hill

Si chiude il girone d’andata con l’ultimo turno del 2018, tutte le squadre in campo nella giornata di domani

La Serie A è pronta a scendere in campo per l’ultima giornata del 2018: per l’occasione William Hill – in gioco dal 1934 – schiera in bacheca Quote Maggiorate e Special Combo da capogiro e dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA100, che prevede 100 euro di bonus.

Il diciannovesimo turno di campionato si apre allo Stadium, con la Juventus che, ancora imbattuta in Serie A, affronta una Sampdoria tonica. I pronostici di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono tutti a favore della Vecchia Signora: il segno 1 si gioca, infatti, a 1.22 e il pareggio a 6.50, mentre il colpo doriano a Torino moltiplica la posta addirittura per 17.00.

La formazione ligure può però contare su un Fabio Quagliarella in stato di grazia. L’attaccante blucerchiato ha segnato in otto partite consecutive in A: l’ultimo arrivato a nove è stato David Trezeguet nel dicembre 2005. Perchè allora non considerare l’ipotesi Quagliarella Primo Marcatore? Per questa opzione William Hill prevede una Quota Maggiorata di tutto rispetto: 4.00 anzichè 3.50. Il vantaggio della Juve già nel primo tempo e la conferma del successo al 90’ è un’eventualità che, invece, paga 1.65, mentre il risultato esatto 2-0 a favore dei bianconeri è in lavagna a 5.00. Da non sottovalutare, poi, le Special Combo, con quote ben oltre la maggiorazione: ad esempio, il moltiplicatore associato a Sampdoria Vincente, Over 4 Cartellini, Over 10 Calci d’Angolo arriva a 56.00.

Genoa–Fiorentina è un match particolare per Cesare Prandelli, che ha alle spalle quattro anni a Firenze ed è ora al timone della formazione ligure dopo l’esonero di Ballardini. Da un lato il Genoa ha subito goal in tutte le ultime 13 partite di campionato, dall’altro ha segnato in tutte le ultime 15 partite casalinghe in Serie A. I quotisti di William Hill prevedono un match equilibrato: il successo dei padroni di casa vale 2.75 e il segno 2 2.80, mentre la X triplica (3.20) la posta.

L’Inter (1.53) affronta in trasferta l’Empoli (6.50), contro cui i nerazzurri hanno trovato la vittoria in nove delle ultime dieci partite di campionato, mantenendo la propria porta inviolataper ben sette volte. Inoltre, solo il Genoa (21) ha subito più reti dell’Empoli (16) nel corso del primo tempo di questa stagione di A, parziale in cui la formazione milanese vanta la miglior difesa (sole due reti incassate). Sulla bacheca di William Hill Ivan Perišić – autore di sette goal e cinque assist con i nerazzurri in A nell’anno solare 2018 – nelle vesti di Primo Marcatore equivale a una Quota Maggiorata pari a 7.50.

L’Atalanta fa visita al Sassuolo, contro cui è imbattuta da otto partite in Serie A: la Dea, che è andata a segno in tutti gli ultimi dieci match di campionato, è favorita a 2.10, mentre il successo neroverde è un’opzione da 3.60. In caso di vittoria bergamasca in entrambi i tempi, la posta verrebbe moltiplicata per 8.50 anzichè 7.50.

Il Parma (4.75) accoglie la Roma (1.72): i giallorossi hanno perso solamente una delle ultime 18 partite di Serie A contro la formazione emiliana e nel parziale contano 14 successi e tre pareggi. I capitolini hanno mandato in goal 16 giocatori differenti in questa stagione di A: nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso ne conta di più. William Hill propone una Quota Maggiorata allettante per Patrik Schick Primo Marcatore: 8.00 invece di 7.00.

In programma anche Chievo–Frosinone: il segno 1 è bancato a 2.30, la X a 3.20 e il successo degli ospiti a 3.50. I padroni di casa, d’altronde, hanno vinto entrambi i precedenti di Serie A contro il Frosinone, segnando nel complesso sette reti e subendone solo una. Inoltre, i veneti sono rimasti imbattuti in 12 delle ultime 13 gare casalinghe contro squadre neopromosse nel massimo campionato, perdendo solo nell’aprile 2017 contro il Crotone.

Da non perdere la sfida Lazio–Torino, con i biancocelesti (1.72) che giocano per la Champions e i granata (5.25) per l’Europa League. I consigli di William Hill sono all’insegna dello spettacolo, a partire dall’Over 2.5, in lavagna a 1.72, o la rete di entrambe le squadre nel primo tempo, che vale 4.75. Con la maglia del Torino Ciro Immobile ha giocato 47 partite di Serie A, segnando 27 goal. E se fosse proprio lui ad aprire le marcature contro la sua ex squadra? Questa eventualità è associata a un’invitante Quota Maggiorata: 4.00, anzichè 3.50.

L’Udinese (2.55) accoglie il Cagliari (3.30): nella Serie A 2018/19 in casa nessuna squadra ha segnato meno dei friulani, a quota sei reti, mentre nessuna formazione ha realizzato più goal di testa dei sardi in questo campionato (sette). Sulla lavagna di William Hill l’opzione Udinese Vincente + Entrambe in Goal vale 6.50.

Al San Paolo il Napoli (1.27) sfida il Bologna (13.00), contro cui ha vinto gli ultimi cinque precedenti. Gli ospiti non stanno vivendo un momento brillante: in diciotto giornate hanno raccolto 13 punti, che equivalgono a un record negativo per i rossoblu nell’era dei tre punti a vittoria. Inoltre, il Bologna non vince fuori casa nel massimo campionato da 19 partite.

Si chiude con il posticipo serale Milan–Spal: i ragazzi di Gattuso sono favoriti a 1.50, mentre la X spicca a 4.33 e il segno 2 è bancato a 7.50. Da un lato i rossoneri non perdono in A contro la Spal dal giugno 1957, dall’altro non trovano il goal da ben quattro partite di campionato: solo nel 1930 hanno aspettato la rete per più gare consecutive (sei). E se a sbloccare la situazione fosse El Pipita? Gonzalo Higuaín Primo Marcatore è offerto da William Hill a 5.00, anzichè 4.20.

Le quote in dettaglio*:

Sabato 29 dicembre

1.22 Juventus, 6.50 pareggio, 17.00 Sampdoria

2.75 Genoa, 3.20 pareggio, 2.80 Fiorentina

6.50 Empoli, 4.33 pareggio, 1.53 Inter

3.60 Sassuolo, 3.60 pareggio, 2.10 Atalanta

4.75 Parma, 4.00 pareggio, 1.72 Roma

2.30 Chievo, 3.20 pareggio, 3.50 Frosinone

1.72 Lazio, 3.80 pareggio, 5.25 Torino

2.55 Udinese, 3.00 pareggio, 3.30 Cagliari

1.27 Napoli, 6.00 pareggio, 13.00 Bologna

1.50 Milan, 4.33 pareggio, 7.50 Spal

Valuta questo articolo