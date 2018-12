Serie A, tutti in campo per la 17ª giornata: ecco tutte le quote William Hill

Tutte e dieci le partite della diciassettesima giornata di Serie A in programma in un unico giorno: ecco tutte le quote William Hill

I match della diciassettesima giornata di Serie A sono concentrati nella giornata di sabato, che si preannuncia piena di emozioni. Tutti i club si preparano a dare spettacolo accompagnati dalle Migliori Quote sulla Serie A di William Hill. Inoltre, il bookmaker – in gioco dal 1934 – accoglie i nuovi utenti con il codice ITA100, che prevede 100 euro di bonus.

Con la sconfitta di Bergamo sono salite a cinque le partite senza vittoria per la Lazio, che nelle precedenti quattro giornate aveva sempre pareggiato. L’avversario dei biancocelesti, il Cagliari, ha invece perso contro il Napoli la prima partita casalinga, portando a quota sei il numero di incontri che hanno mancato l’obiettivo dei tre punti. Per questo match le quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sorridono ai padroni di casa: il segno 1 è offerto a 1.35, il pareggio è un’opzione da 5.25, mentre il blitz dei rossoblù moltiplica la posta per 9.50. Nelle ultime tre partite giocate all’Olimpico un goal è sempre stato messo a segno, così come nelle ultime quattro in trasferta del Cagliari, quindi almeno una rete per entrambe le squadre sembrerebbe plausibile: questa eventualità è bancata a 1.85. La partita che vede opporsi Napoli e Spal trova i partenopei forti di tre successi di fila in campionato: la quarta vittoria consecutiva non arriva da febbraio 2018. Sembra quindi l’occasione giusta per cercare di portare a casa altri tre punti preziosi per rimanere in orbita Juventus. Gli avversari emiliani, dal canto loro, non vincono da sette giornate: 15.00 è il moltiplicatore da capogiro associato alla loro impresa, che si contrappone alla quota bassa per il segno 1 (1.20). La X spicca in lavagna a 7.50. Per i quotisti di William Hill la giocata d’obbligo è la combo 1 + No Goal, in vetrina a 1.80. Disponibili per questo match anche le intriganti Quote Maggiorate, che offrono una rete di Andrea Petagna nei 90 Minuti a 5.00 anziché 4.20. L’opzione Napoli Vincente 2-0 A Fine Primo Tempo, invece, frutterebbe ben sei volte e mezzo la posta scommessa.

Ferma ancora a una vittoria il Frosinone, che per questa giornata sarà ospite dell’Udinese. Entrambe le squadre detengono il record negativo di meno goal segnati nei primi tempi in questo campionato (quattro ciascuno). La formazione di Udine è favorita (1.72), mentre per le puntate sui segni X e 2 William Hill propone moltiplicatori più alti, ovvero 3.80 e 5.25. Si prosegue conMilan–Fiorentina: i rossoneri sono chiamati al riscatto dopo lo scialbo pareggio di Bologna, mentre i viola sono reduci dalla vittoria nel derby toscano contro l’Empoli. Si preannuncia una partita equilibrata e interessante, almeno sulla carta. Quote alte sui segni tradizionali: 2.30 per l’1, 3.30 per la X e 3.40 per il successo gigliato. El Cholito Simeone si è finalmente sbloccato e un suo gol nei 90’ triplica abbondantemente la posta (3.20). Il successo di Frosinone ha rilanciato le ambizioni europee del Sassuolo, che però non vince in casa da tre mesi. Per questa giornata i neroverdi ospitano il Torino, che invece deve riscattare la sconfitta nel derby della Mole e mantenere la striscia positiva di zero sconfitte in trasferta. Gli ospiti sono leggermente sfavoriti (2.90), ma la quota per la vittoria neroverde è vicina (2.70); il pareggio è offerto a 3.20. Viste le difficoltà incontrate al Mapei Stadium dagli emiliani e l’ottimo ruolino di marcia esterno dei granata, le opzioni di Doppia Chance Sassuolo o Pareggio e Torino o Pareggio, presenti in lavagna a 1.44, rispecchiano la tendenza delle due squadre.

Il Genoa ha subito goal in tutte le ultime undici partite di Serie A e si prepara a ospitare una rinvigorita Atalanta, che viene dalla vittoria sulla Lazio di lunedì sera. L’undici bergamasco ha la vittoria in pugno sulla carta (1.95), mentre l’impresa dei liguri vale 4.00; l’opzione intermedia del pareggio vale 3.70. Si prosegue con lo scontro tra Empoli e Sampdoria, che vede i blucerchiati imbattuti in Serie A contro i toscani dal gennaio 2007. Gara comunque in equilibrio tra le controparti, con valori sui segni classici piuttosto vicini tra loro (2.37, 3.40, 3.20). La sfida tra Chievo e Inter si preannuncia quasi senza storia sulla carta: il successo dei gialloblu, ancora fermi a una vittoria in campionato, spicca infatti a 9.00 sulla bacheca di William Hill. Da non dimenticare, però, il fattore campo, che ha regalato alla squadra di casa ben quattro delle cinque vittorie contro i neroazzurri nel massimo campionato italiano. La formazione di Spalletti deve vincere per rimanere ancorata al Napoli e non lasciarlo sfuggire a +9: il trionfo nerazzurro moltiplica la posta per 1.42, mentre un pareggio vale 4.60. Tra i risultati esatti da considerare lo 0-1, offerto a 5.80. L’ultimo match in programma per il pomeriggio è quello tra Parma e Bologna: da una parte i gialloblù hanno raccolto solo otto punti nelle ultime otto giornate di campionato, a fronte dei tredici ottenuti nelle prime otto; dall’altra, i rossoblù non hanno mai vinto in trasferta nell’anno solare 2018. La vittoria della squadra di casa vale 2.60, mentre pareggio e successo bolognese valgono rispettivamente 3.00 e 3.10.

In serata sarà la volta del big match della diciassettesima giornata giornata: all’Allianz Stadium si sfidano le uniche superstiti italiane in Champions, ovvero Juventus e Roma. La vittoria bianconera si conferma su valori molto bassi (1.42), mentre s’impennano le quote per il pareggio (4.75) e la vittoria corsara dei giallorossi (8.50). Mario Mandžukić è uno dei campioni più in forma tra quelli a disposizione di Allegri e, se dovesse aprire le marcature, per ogni euro puntato se ne vincerebbero cinque (5.00).

Le quote in dettaglio*:

Sabato 22 dicembre

1.35 Lazio, 5.25 pareggio, 9.50 Cagliari

1.20 Napoli, 7.50 pareggio, 15.00 Spal

1.72 Udinese, 3.80 pareggio, 5.25 Frosinone

2.30 Milan, 3.30 pareggio, 3.40 Fiorentina

2.70 Sassuolo, 3.20 pareggio, 2.90 Torino

4.00 Genoa, 3.70 pareggio, 1.95 Atalanta

2.37 Empoli, 3.40 pareggio, 3.20 Sampdoria

9.00 Chievo, 4.60 pareggio, 1.42 Inter

2.60 Parma, 3.00 pareggio, 3.10 Bologna

1.42 Juventus, 4.75 pareggio, 8.50 Roma

