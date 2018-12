Sci di fondo – Tour de Ski: Ustiugov re della 15km TL maschile di Dobbiaco

L’aria del Tour de Ski sembra rigenerare Sergey Ustiugov, vincitore della 15 km a tecnica libera valida come seconda tappa dl torneo che si concluderà domenica 6 gennaio sull’Alpe del Cermis dopo sette gare in nove giorni. Il russo, re nell’edizione del 2016/17, han conquistato il successo in 30’34″1, con il quale ha rifilato 12″2 al norvegese Simen Hegastad Krueger e 21″9 al connazionale Alexander Bolshunov, leader della classifica generale di Coppa del mondo e in ritardo di 21″9. Francesco De fabiani si è rivelato l’azzurro più in forma con il diciottesimo posto ma un distacco contenuto sotto il minuto. Il valdostano per lunghi tratti della competizione è stato nella top ten, dabdo comunque buoni segnali di forma. Fuori dai trenta gli altri azzurri, a cominciare da Federico Pellegrino trentasettesimo, seguito più lontano da Giandomenico Salvadori, Dietmar Noeckler, Stefano Gardener, Simone Da Prà, Maicol Rastelli, Enrico Nizzi, Stefan Zelger e Claudio Mueller. Lunedì 31 dicembre il tour osserverà il primo giorno di riposo, la ripresa è prevista per martedì 1 gennaio con una sprint a tecnica libera a Val Mustair, alla quale non parteciperanno Simone Da Prà e Claudio Muller.

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Dobbiaco (Ita) Tour de Ski:

1. Sergey Ustiugov (Rus) 30’34″1

2. Simen Hegstad Krueger (Nor) +12″2

3. Alexander Bolshunov (Rus) +21″9

4. Andrey Melnichenko (Rus) +27″4

5. Didrik Toenseth (Nor) +28″0

6. Clement Parisse (Fra) +30″1

7. Denis Spitsov (Rus) +33″7

8. Calle Halfvarsson (Sve) +43″0

9. Florian Notz (Ger) +44″9

10. Martin Sundby (Nor) +45″2

18. Francesco De Fabiani (Ita) +58″3

37. Federico Pellegrino (Ita) +1’29″8

50. Giandomenico Salvadori (Ita) +1’50″2

52. Dietmar Noeckler (Ita) +1’56″2

53. Stefano Gardener (Ita) +1’56″5

67. Simone Da Prà (Ita) +2’20″2

75. Maicol Rastelli (Ita) +2’52″5

77. Enrico Nizzi (Ita) +2’55″8

81. Stefan Zelger (Ita) +3’18″3

92. Claudio Mueller (Ita) +3’58″2

Classifica Tour de Ski maschile dopo due tappe su sei:

3. Alexander Bolshunov (Rus) 32’29″2

1. Sergey Ustiugov (Rus) +6″0

3. Johannes Klaebo (Nor) +10″3

4. Simen Hegstad Krueger (Nor) +30″5

5. Emil Iversen (Nor) +38″1

6. Sindre Skar (Nor) +45″1

7. Finn Krogh (Nor) +50″0

8. Andrey Melnichenko (Rus) +55″0

10. Calle Halfvarsson (Sve) +59″1

15. Francesco De Fabiani (Ita) +1’15″9

18. Federico Pellegrino (Ita) +1’21″7

51. Giandomenico Salvadori (Ita) +2’20″2

53. Dietmar Noeckler (Ita) +2’25″0

58. Stefano Gardener (Ita) +2’31″1

71. Simone Da Prà (Ita) +2’55″2

75. Enrico Nizzi (Ita) +3’15″2

77. Maicol Rastelli (Ita) +3’20″4

82. Stefan Zelger (Ita) +3’41″1

91. Claudio Mueller (Ita) +4’27″1