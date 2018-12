Elisa Brocard campionessa italiana nella 10 km in tecnica libera, Gardener per la prima volta tricolore nella 15 km maschile. Under 23: trionfano Anna Comarella e Mikael Abram

Elisa Brocard e Stefano Gardener sono i nuovi campioni italiani della 10 km e della 15 km in tecnica libera. La portacolori dell’Esercito e l’atleta dei Carabinieri scrivono il loro nome nell’albo d’oro degli Assoluti disputati in Valdidentro, in occasione della Alpen Cup, Anna Comarella (Fiamme Oro) e Mikael Abram (Esercito) hanno invece trionfato nella categoria Under 23.

Elisa Brocard ha vinto la gara femminile con il tempo di 25:28.6, seconda Lucia Scardoni (Fiamme Gialle) a 56″3, terza Ilaria Debertolis (Fiamme Oro) a 1’00″4. “Sono molto contenta di essere qua – ha detto la Brocard – anche se forse in vista del Tour de ski era bene stare un po’ a casa ad allenarsi e recuperare, però ci tenevo tanto a partecipare al campionato italiano, lo dovevo al Centro Sportivo Esercito, poi è arrivata la vittoria quindi sono ancora più contenta. La gara oggi è andata bene fin da subito, sono partita regolare ma mi sono trovata in testa anche se di pochi secondi sulla francese Faivre Picon e poi ho visto che man mano che passavano i chilometri il distacco su di lei aumentava, non ho ceduto nonostante sentissi le gambe indurite dalla gara di ieri ma direi che hanno tenuto bene fino alla fine”. Tra le Under 23 il titolo, come detto, è andato ad Anna Comarella con il tempo di 26’43″2, seconda Francesca Franchi (Fiamme Gialle) a 19″5 e terza Cristina Pittin (Esercito) a 38″0.

Per quanto riguarda la gara maschile, Stefano Gardener ha vinto il suo primo titolo italiano arrivando sesto nella prova di Alpen Cup con il tempo di 36’04″0, secondo Claudio Muller (Carabinieri) distanziato di 9″6 e terzo Manuel Perotti (Fiamme Gialle) a 36″5. “Questa è la mia prima medaglia negli assoluti in generale – ha detto il carabiniere -. Nei primi giri ho preferito partire tranquillo vista la lunga salita da fare sei volte, era il caso di tenere e non esagerare, ho avuto un calo tra il terzo e quarto giro però negli ultimi sono riuscito a recuperare quei secondi che mi hanno fatto vincere questo titolo davanti al mio compagno Claudio Muller, sono contento anche per lui e in generale perché arriva a una ventina di secondi dal primo direi che è positivo. È stato un buon inizio di stagione, sono arrivato 36° in Coppa del mondo a Davos, devo ancora lavorare molto però sono contento anche per il mio gruppo sportivo per il supporto che non mi fa mai mancare e per l’ottimo lavoro, voglio ringraziare anche la famiglia che è sempre presente a sostenermi”. Tra gli under 23 il titolo è andato a Mikael Abram (Esercito) che ha fermato il cronometro sul tempo di 36’53″0, secondo Simone Daprà (Fiamme Oro) a 3″8 e terzo Paolo Ventura (Esercito) a 23″5.

Nella Alpen Cup riservata agli Under 20 arriva un altro podio per Davide Graz, secondo dietro il francese Jule Chappaz come nella sprint di venerdì. Tra le donne, invece, nessuna azzurra sul podio: Rebecca Bergagnin è stata la migliore chiudendo quinta, il successo è andato alla ceca Havlickova.

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Alpen Cup Valdidentro (Ita)

1 BROCARD Elisa ITA CS ESERCITO 25:28.6 (1ª campionati italiani seniores)

2 FAIVRE PICON Anouk 25:45.5 +16.9

3 HENNIG Katharina GER 25:56.2 +27.6

4 SCARDONI Lucia ITA GS FIAMMEGIALLE 26:24.9 +56.3 (2ª campionati italiani seniores)

5 CHAMIOT MAITRAL Laura FRA 26:28.4 +59.8

6 DEBERTOLIS Ilaria ITA GS FIAMME ORO 26:29.0 +1:00.4 (3ª campionati italiani seniores)

11 COMARELLA Anna ITA GS FIAMME ORO 1997 26:43.2 +1:14.6 (1ª campionati italiani juniores)

14 FRANCHI Francesca ITA GS FIAMMEGIALLE 1997 27:02.7 +1:34.1 (2ª campionati italiani juniores)

18 PITTIN Crisna ITA CS ESERCITO 1998 27:21.2 +1:52.6 (3ª campionati italiani juniores)



1 KATZ Andreas GER 35:39.5

2 BING Thomas GER 35:42.1 +2.6

3 BUFFARD Hugo FRA 35:42.6 +3.1

4 AGNELLET Gerard FRA 35:43.7 +4.2

5 BURY Dominik POL 35:52.3 +12.8 Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Alpen Cup Valdidentro (Ita)1 KATZ Andreas GER 35:39.52 BING Thomas GER 35:42.1 +2.63 BUFFARD Hugo FRA 35:42.6 +3.14 AGNELLET Gerard FRA 35:43.7 +4.25 BURY Dominik POL 35:52.3 +12.8 6 GARDENER Stefano ITA CS CARABINIERI 36:04.0 +24.5 (1ª campionati italiani seniores)

7 MULLER Claudio ITA CS CARABINIERI 36:13.6 +34.1 (2ª campionati italiani seniores)

16 PEROTTI Manuel ITA GS FIAMMEGIALLE 36:41.5 +1:02.0 (3ª campionati italiani seniores)



20 ABRAM Mikael ITA CS ESERCITO 1996 36:53.0 +1:13.5 (1ª campionati italiani juniores)

22 DAPRÀ Simone ITA GS FIAMME ORO 1997 36:56.8 +1:17.3 (2ª campionati italiani juniores)

32 VENTURA Paolo ITA CS ESERCITO 1996 37:16.5 +1:37.0 (3ª campionati italiani juniores)



Ordine d’arrivo 10km TL maschile Under 20 Alpen Cup Valdidentro (Ita)

1 CHAPPAZ Jules FRA 23:06.3

2 GRAZ Davide ITA 23:30.2 +23.9

3 GOALABRE Mathieu FRA 23:43.7 +37.4

4 KNOPF Florian GER 23:49.2 +42.9

5 BUIATTI Vincent FRA 23:53.0 +46.7 Ordine d’arrivo 5km TL femminile Under 20 Alpen Cup Valdidentro (Ita)

1 HAVLICKOVA Barbora CZE 13:08.5

2 DOLCI Flora FRA 13:12.3 +3.8

3 MANDELJC Anja SLO 13:20.2 +11.7

4 LOESCHKE Jessica GER 13:21.4 +12.9

5 BERGAGNIN Rebecca ITA 13:29.5 +21.0

