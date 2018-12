Sci alpino – Si torna in pista oggi pomeriggio: alle 18.15 tre azzurri in gara nel gigante parallelo sulla Gran Risa

Partiranno tutti sul tracciato rosso i tre azzurri impegnati stasera nel gigante parallelo in Alta Badia. Sulla Gran Risa seconda gara consecutiva dopo lo slalom gigante di domenica che ha visto la netta vittoria di Marcel Hirscher: al via (ore 18:15, diretta tv Raisport ed Eurosport1) ci saranno trentadue atleti e si partirà direttamente dai sedicesimi di finale. Il sorteggio ha messo gli italiani si fronte a grandi campioni, di solito più forti nelle discipline veloci. Riccardo Tonetti se la vedrà con il norvegese Kjetil Jansrud, detentore della Coppa di superG che però ha vinto il gigante parallelo del 2015 sulla Gran Risa arrivando terzo l’anno successivo; Manfred Moelgg affronterà l’austriaco Matthias Mayer, campione olimpico di superG; Luca De Aliprandini sfiderà Vincent Kriechmayr, che nelle finali di Coppa del mondo ad Are nella scorsa stagione fece doppietta in discesa e superG. Ieri il migliore degli azzurri è stato De Aliprandini, che nella seconda manche ha rimontato dal ventottesimo al settimo posto. Derby austriaco per Hirscher, che ha trovato il connazionale Leitinger, lo svedese Matts Olsson, che qui vinse in questa specialità nella scorsa stagione, affronterà il russo Trikhichev.

Così ai sedicesimi (ore 18:15, diretta tv Raisport ed Eurosport 1)

LEITINGER Roland AUT – HIRSCHER Marcel AUT

JANSRUD Kjetil NOR – TONETTI Riccardo ITA

TUMLER Thomas SUI MUFFAT-JEANDET Victor FRA

SCHWARZ Marco AUT – LUITZ Stefan GER

KILDE Alexander Aamodt NOR – FELLER Manuel AUT

ODERMATT Marco SUI – NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR

FRANZ Max AUT – FORD Tommy USA

TRIKHICHEV Pavel RUS – OLSSON Matts SWE

COCHRAN-SIEGLE Ryan USA – PINTURAULT Alexis FRA

MAYER Matthias AUT – MOELGG Manfred ITA

CAVIEZEL Gino SUI – FANARA Thomas FRA

BRENNSTEINER Stefan AUT – KRANJEC Zan SLO

FAVROT Thibaut FRA – MEILLARD Loic SUI

ZURBRIGGEN Elia SUI – FAIVRE Mathieu FRA

KRIECHMAYR Vincent AUT – DE ALIPRANDINI Luca ITA

SCHÖRGHOFER Philipp. AUT – KRISTOFFERSEN Henrik NOR