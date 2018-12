Sci alpino, Coppa Europa – Peterlini a Trysill per il podio: quinta dopo la prima manche di slalom

Peterlini lotta per il podio a Trysill: quinta a 3 centesimi dal terzo posto dopo la prima manche dello slalom di Coppa Europa

La lotta per il podio è apertissima e rientra anche Martina Peterlini. La 21enne atleta delle Fiamme Oro è quinta al termine della prima manche dello slalom di Coppa Europa che si è svolta a Trysill, in Norvegia, dove la forte nevicata del mattino ha costretto gli organizzatori al rinvio della gara al pomeriggio.

L’azzurra è arrivata al traguardo dopo 42″28, un po’ lontana dalla svedese Charlotta Saefvenberg, al comando con 73 centesimi di vantaggio, ma a soli 34 da Thea Louise Stjernesund, talento norvegese che vanta già buoni risultati in Coppa del mondo e nella classifica generale di Coppa Europa è seconda dietro Julia Scheib, e soprattutto ad appena 3 centesimi dall’austriaca Chiara Mair, al momento terza, e a 2 dalla slovena Klara Livk.

Tra la terza e la dodicesima (la norvegese Haugen) ci sono appena 30 centesimi di differenza, ecco perchè si preannuncia una seconda manche spettacolare (inizio ore 19), dove anche Lara Della Mea, tredicesima a 52 centesimi dal podio, può dire la sua. Tra le azzurre qualificate ci sono anche Martina Perruchon e Marta Rossetti, rispettivamente 23esima a 2 secondi netti dalla Saefvenberg e 25esima a 2″07. Niente da fare per Petra Unteholzner, Carlotta Saracco ed Elena Sandulli, distanti dalle prime trenta, così come Anita Gulli, Michela Azzola e Celina Haller, che non hanno portato a termine la prova.