Sci alpino – Coppa Europa: Nadia Delago show a Zauchensee, primo trionfo in carriera

Sono giorni d’oro per la famiglia Delago. Dopo il primo podio in carriera in Coppa del mondo di Nicol, la sorella minore, Nadia, ottiene il primo trionfo in Coppa Europa. A Zauchensee, nella prima delle due discese in programma, l’atleta delle Fiamme Oro ha confermato di trovarsi a proprio agio dopo gli ottimi tempi in prova e ha vinto con il tempo di 1’05″33, di fatto dominando la gara con 79 centesimi di vantaggio su Juliana Suter e 96 su Johanna Greber. Il suo miglior risultato nella competizione, fino ad oggi, era un quinto posto nella discesa di Saalbach di quasi due anni fa.

Nella top ten anche Roberta Melesi, la migliore delle azzurre nella classifica di Coppa Europa che a Zauchensee ha chiuso al nono posto. Brave Elena Dolmen, dodicesima, e Federica Sosio, quindicesima davanti alla compagna di squadra Sofia Pizzato, a punti come Marta Giunti, Jole Galli, Carlotta Da Canal, Giulia Albano e Valentina Cillara Rossi. Alle 12 è in programma la seconda discesa.

Ordine d’arrivo DH femminile/1 Coppa Europa Zauchensee (Aut)

1 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:05.53

2 SUTER Juliana 1998 SUI 1:06.32 +0.79

3 GREBER Johanna 1999 AUT 1:06.49 +0.96

4 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1:06.50 +0.97

5 FLUETSCH Luana 1995 SUI 1:06.55 +1.02

6 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:06.63 +1.10

7 RETTENWENDER Martina 1995 AUT 1:06.65 +1.12

8 KOLLY Noemie 1998 SUI 1:06.77 +1.24

9 MELESI Roberta 1996 ITA 1:06.83 +1.30

9 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:06.83 +1.30

11 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:06.85 +1.32

12 DOLMEN Elena 1997 ITA 1:06.93 +1.40

13 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:06.97 +1.44

14 IVARSSON Lin 1996 SWE 1:06.98 +1.45

15 SOSIO Federica 1994 ITA 1:07.01 +1.48

16 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:07.04 +1.51

19 GIUNTI Marta 1997 ITA 1:07.26 +1.73

24 GALLI Jole 1995 ITA 1:07.92 +2.39

26 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:07.95 +2.42

27 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:08.01 +2.48

28 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:08.05 +2.52

36 NOBIS Martina 1995 ITA 1:08.79 +3.26

37 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:08.82 +3.29

40 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:09.09 +3.56

45 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:09.63 +4.10 89.57 98.57