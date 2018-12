Salto con gli sci, Alex Insam in allenamento a Seefeld con undici giovani di combinata

Cambia il programma di Insam: senza gare, si allenerà a Seefeld con undici giovani di salto e combinata nordica

Dopo la cancellazione della tappa del mondo di Titisee-Neustadt per mancanza di neve nell’impianto tedesco, cambia il programma di Alex Insam che da giovedì 6 a sabato 8 dicembre sarà a Seefeld insieme ai giovani delle squadre B e C juniores e al gruppo di atleti di interesse nazionale di salto e combinata nordica. L’atleta altoatesino lavorerà con il tecnico della squadra A, Lukasz Kurczek, in vista del ritorno alle gare previsto per la prossima settimana ad Engelberg, in Svizzera, dove il 15 dicembre è in programma la gara dal trampolino lungo HS140.

Il responsabile del settore giovanile Ivo Pertile, invece, guiderà gli allenamenti degli altri undici atleti, cinque donne e sei uomini: si tratta di Giada Tomaselli, Annika Sieff, Arianna Sieff, Jessica Malsiner, Daniela Dejori, Giulio Bezzi, Jacopo Bortolas, Manuel Facchini, Emanuele Meneghetti, Marco Longo e Domenico Mariotti. Si allenerà invece a Tarvisio nello stesso periodo l’altro giovane atleta di combinata nordica, Samuele Janne Comazzi.

Valuta questo articolo