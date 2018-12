Tennis – Sluiter non ha dubbi: “Nadal come Cristiano Ronaldo, ma un particolare del loro carattere…”

L’ex tennista Raemon Sluiter commenta il paragone fra Rafa Nadal e Cristiano Ronaldo: due atleti simili, ma con un carattere differente

Qualche giorno fa, Toni Nadal aveva paragonato suo nipote Rafa alla stella della Juventus Cristiano Ronaldo. I due in effetti presentano delle similitudini: sono entrambi due grandi atleti nei loro rispettivi sport, fanno della potenza fisica la caratteristica ‘in più’ del loro gioco, hanno una grande attenzione verso il proprio corpo e la propria condizione atletica. Secondo Raemon Sluiter però, i due presentano un importante differenza a livello caratteriale. Intervistato ai microfoni di AD.nl, l’ex tennista ha prima elogiato lo spirito di Nadal, per poi soffermarsi sul paragone con CR7 spiegando come Nadal sia più umile del portoghese: “Nadal non colpisce semplicemente la palla. Durante l’allenamento, colpisce anche più forte che in partita. In ogni sessione aumenta il ritmo alla massima velocità. Altri giocatori talvolta vogliono che lo scambio sia meno intenso o scelgono di colpire solo una palla alla massima potenza, ma lui no. […] Paragone Nadal-Cristiano Ronaldo? Come persone sono diversi. Ronaldo può avere atteggiamenti arroganti a volte, Nadal mai. È sempre rispettoso verso gli altri, anche contro il numero 150 del mondo”.

Valuta questo articolo