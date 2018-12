Qualificazioni Euro 2020, le prime due gare dell’Italia si giocheranno ad Udine e Parma

Qualificazioni Euro 2020, il 23 e il 26 marzo inizierà la cavalcata della Nazionale italiana di Mancini verso gli Europei

Saranno lo stadio Friuli di Udine e lo stadio Ennio Tardini di Parma ad ospitare le prime due partite dell’Italia nelle qualificazioni degli Europei 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo alle ore 20.45. Il percorso degli azzurri inizierà quindi da Udine, nell’impianto in cui il prossimo 30 giugno si giocherà la finale della rassegna continentale Under 21. (Spr/AdnKronos)

