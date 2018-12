MotoGp – Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan, Marc tra preoccupazioni e certezze: “io alla Yamaha?”

Dal dolore alla spalla al tanto chiacchierato futuro in Yamaha: Marc Marquez risponde alle domande dei fan in una diretta Instagram

Amici, fratelli e piccoli compagni a quattro zampe, Marc Marquez ha mostrato un po’ ai suoi fan come ha trascorso qualche ora della sua giornata, rispondendo alle loro domande in una diretta Instagram. Il sette volte campione del mondo sta recuperando dall’operazione alla spalla a cui si è dovuto sottoporre nei primi giorni di dicembre ed è quasi certo di non poter essere ancora al 100% della sua condizione per i test della Malesia: “la spalla fa ancora male, ma sto migliorando, la sto muovendo poco, e sto facendo due sedute al giorno di fisioterapia per poter essere in Malesia, ma soffro ancora. Sarà importante esserci anche se non sarò al 100%“, ha raccontato Marquez ai suoi fan.

Tra una risata e l’altra, Marquez ha anche risposto a chi gli ha chiesto maggiori informazioni riguardo un suo possibile futuro in Yamaha: “sto bene alla Honda non voglio andare in Yamaha. Non cambio per ora, secondo molti avrei cambiato squadra l’anno scorso, ma sto bene dove sono adesso“, ha affermato con certezza il campione del mondo di MotoGp prima di augurare a tutti un felice Natale.

