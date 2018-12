Gattuso si “salva”, Higuain ritrova il gol, ma i problemi restano: il Milan chiude l’anno con 3 punti e mille incognite

Milan vittorioso nell’ultima gara del 2018, adesso però toccherà rimboccarsi le maniche per colmare le tante lacune messe in mostra nelle ultime settimane

Il Milan ha chiuso il suo 2018 con una vittoria di fronte ai 45 mila di San Siro contro la Spal di mister Semplici. Un successo importantissimo per le ambizioni di classifica rossonere, condito da qualche buona notizia ma anche dalle solite lacune messe in mostra in questa serata. Partendo dalle liete novelle, va detto che con il 2-1 odierno alla Spal (primo evento positivo dell’ultima giornata rossonera), Gattuso salva la panchina e si approccia ad un 2019 nel quale spera di avere regali dal mercato e sopratutto dall’infermeria. Lo spettro dell’esonero è dunque stato mandato momentaneamente via.

Higuain ha ritrovato il gol, altra notizia importantissima per il Milan che ha bisogno del suo bomber per ambire alle posizioni di vertice del campionato. La Champions League è l’obiettivo minimo stagionale e la frenata della Lazio di quest’oggi riporta i rossoneri a -1 dal quarto posto. Tante buone notizie dunque, ma anche qualche brutta indicazione, sintomo che la crisi rossonera è tutt’altro che passata. Innanzi tutto la corsa Champions ha visto nelle ultime giornate Roma ed Atalanta farsi sotto, assieme ovviamente alla Lazio quarta classificata. Higuain ha sì segnato, ma non ha giocato una buona gara, Suso è parso nervosissimo ed il rosso lo estrometterà da 1-2 gare di inizio 2019, infine l’intera squadra ha vinto di misura, soffrendo troppo contro una squadra decisamente alla portata dei rossoneri. Insomma, una vittoria è arrivata, ma nulla di altisonante per Gattuso, il quale guarda al futuro con fiducia ma deve avere la consapevolezza che c’è ancora tanto da lavorare.

