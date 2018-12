Lazio, il post di Immobile per rispondere alle critiche! [FOTO]

Ciro Immobile ha postato una foto molto significativa per la sua Lazio in un momento critico dell’annata della squadra di Simone Inzaghi

Ciro Immobile non ci sta, non vuole sentir parlare di una Lazio spaccata al proprio interno. Con un post Instagram il centravanti laziale ha risposto a queste voci: “C’è chi sussurra che siamo spaccati, ma io non vedo crepe. Big family“. Questo il commento alla foto nella quale la Lazio appare compatta a cena a pochi giorni da un’altra gara fondamentale per la stagione della squadra. Tare ha pensato di portare i ragazzi a cena per compattare il gruppo e forse anche per pensare un po’ meno alla crisi svagandosi un po’. Mossa giusta, Immobile conferma.

