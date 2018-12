Juventus il rinnovo con Adidas schizza alle stelle: effetto Cristiano Ronaldo, l’accordo è da 408 milioni!

Juventus e Adidas hanno reso note le cifre del rinnovo della propria partnership: accordo fino al 30 giugno 2027 per la cifra complessiva di 408 milioni di euro

La Juventus continua a vedere i propri ricavi toccare vette inaudite. La società bianconera ha stipulato un rinnovo della partnership con Adidas a cifre davvero incredibili. L’accordo è stato firmato per 8 stagioni, dal 2019 fino al 2027, per 408 milioni di euro complessivi! L’accordo non comprende i ricavi di merchandising che la Juventus gestisce autonomamente, mentre entro il 31 dicembre 2018 Adidas dovrà versare 15 milioni di euro di bonus alla società bianconera. Il contratto con Adidas ha il valore di 42 milioni di euro minimi per la stagione in corso, più corrispettivi variabili e di royalty sul venduto, mentre dalla prossima stagione il valore sarà da 51 milioni. Impossibile non attribuire a tale rinnovo non solo l’espansione del brand Juventus in tutto il mondo, nonchè i risultati sportivi ottenuti, ma anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo vera e propria macchina da soldi quando si tratta di sponsorizzazioni e guadagni.

