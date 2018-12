Pitti 2019 – Anteprime FW, GUM Design presenta un progetto completamente rinnovato

GUM Design presenta a Pitti 2019 un nuovo progetto completamente rinnovato

GUM Design, per la stagione FW 2019, presenta a Pitti Uomo un progetto completamente rinnovato nelle forme e nei materiali. Una linea in Canvas proposta in molteplici misure, water-resistant con dettagli in gomma, zip in plastica e maxi etichetta descrittiva.

Il tutto racchiuso in un mondo monocromatico e unisex che dona un look sportivo e contemporaneo.

GUM, nato come marchio di ricerca e design, ogni stagione crea capsule alternative alla gomma, materiale dalla quale è nato, utilizzando materiali nuovi e di nicchia, con specifiche tecniche all’avanguardia e con un occhio sempre attento al concetto waterproof, pilastro fondamentale del brand

Valuta questo articolo