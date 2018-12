Gazzetta Sports Awards 2018 – Tutti i premi della serata: Tortu uomo dell’anno, Goggia regina, l’ItalVolley batte la Juventus

Parata di stelle sul palco degli Infront Studios di Milano: ecco i Gazzetta Sports Awards 2018, i premi dell Rosea agli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso del 2018

La notte delle stelle è il 4 dicembre, almeno quella delle stelle dello sport! Il palco degli Infront Studios di Milano fa da cornice ai ‘Gazzetta Sports Awards 2018’, la cerimonia che premia i principali protagonisti sportivi del 2018. Ben 27 candidati, divisi in gruppi da 3 per ciascuna delle 9 categorie in gara alle quali corrispondono altrettanti premi: i vincitori sono stati eletti dai lettori e dalla giuria di qualità della Rosea. Madrina d’eccezione dell’evento, l’immancabile volto femminile del calcio italiano, Diletta Leotta che, in tutto suo il splendore, ha annunciato uno dopo l’altro i vincitori dei tanto ambiti premi.

Il primo ad essere premiato è stato Massimiliano Allegri, in qualità di Allenatore dell’anno. Il tecnico toscano che anche quest’anno ha dominato il campionato di Serie A con la Juventus ha superato Lorenzo Bernardi (Sir Safety Perugia) e Davide Mazzanti (allenatore della Nazionale Italiana femminile di Pallavolo). Restando in ambito calcistico, il secondo premio della serata è quello di Performance dell’anno, assegnato al bomber dell’Inter Mauro Icardi, posizionatosi davanti al nuotatore Piero Codia e alla giovane stella dell’atletica azzurra Filippo Tortu. Dal mondo del pallone a quello delle due ruote: il premio come Exploit dell’anno va al ciclista Elia Viviani che grazie alle sue prestazioni, tanto su pista quanto su strada, ha battuto ‘in volata’ la nuotatrice Simona Quadarella e il tennista Marco Cecchinato.

Si vola in discesa verso la metà della premiazione, a tutta velocità: la stessa con la quale la sciatrice Sofia Goggia ha vinto il premio Donna dell’anno, davanti alla pallavolista Paola Egonu e alla nuotatrice Simona Quadarella. Sempre di velocità si parla, dalla sci al rombo dei motori: Pecco Bagnaia, campione di Moto2, vince il premio come Promessa dell’anno, posizionando la sua moto davanti alla bici di Letizia Paternoster e alla grazia della ginnsta Giorgia Villa. Impossibile dunque non concludere questo terzetto all’insegna della rapidità con Filippo Tortu: lo sprinter azzurro si è aggiudicato il premio di Uomo dell’anno, ‘bruciando’ il nuotatore Alessandro Miressi e il Golfista Francesco Molinari.

Seconda donna ad essere premiata sul palco di Milano è Simona Quadarella: la nuotatrice azzurra (oro nei 400, 800 e 1500 stile libero agli Europei di nuoto di Glasgow) vince il premio di Rivelazione dell’anno, battendo Marco Lodadio (ginnasta) e il già citato Filippo Tortu. Piccolo-grande ‘fuori concorso’ il Premio Leggenda a Vincenzo Nibali per la sua impresa alla Milano-Sanremo 2018. Premio alla carriera sportiva anche per Paolo Maldini e Cristian Vieri, due leggende questa volta del calcio, premiati da Urbano Cairo.

C’è spazio anche per un clamoroso ex aequo per il titolo di Atleta Paralimpico dell’anno, vinto da Bebe Vio e Oney Tapia. L’ultimo premio della serata risulta anche, probabilmente, il più sorprendente: l’Italia femminile di pallavolo, che ha fatto sognare una nazione intera con l’argento ai Mondiali, si aggiudica il premio di ‘Squadra dell’anno‘, battendo la quotatissima Juventus e le Farfalle della ginnastica azzurra.

Di seguito il riepilogo di tutti i vincitori dei Gazzetta Sports Awards 2018:

Uomo dell’anno: Alessandro Miressi, Francesco Molinari, Filippo Tortu

Donna dell’anno: Paola Egonu, Sofia Goggia, Simona Quadarella

Allenatore dell’anno: Massimiliano Allegri, Lorenzo Bernardi, Davide Mazzanti

Squadra dell’anno: Farfalle ritmica, Juventus Calcio, Italia donne pallavolo

Paralimpico dell’anno (ex aequo): Maria Bresciani, Oney Tapia, Bebe Vio

Performance dell’anno: Piero Codia, Mauro Icardi, Filippo Tortu

Exploit dell’anno: Marco Cecchinato, Simona Quadarella, Elia Viviani

Rivelazione dell’anno: Marco Lodadio, Simona Quadarella, Filppo Tortu

Promessa dell’anno: Francesco Bagnaia, Letizia Paternoster, Giorgia Villa









