Gardaland Magic Winter – Bobo Vieri primo ospite al Gardaland Magic Hotel!

Bobo Vieri si aggiudica il primo soggiorno a Gardaland Magic Hotel e rivela un’altra novità del 2019: la Foresta Incantata

Ospite di Gardaland in occasione di Gardaland Magic Winter, il neo-papà Christian Vieri – ancora emozionato dalla nascita della piccola Stella, avuta dalla sua compagna ed ex velina Costanza Caracciolo – si è lasciato coinvolgere dalla magica atmosfera e dal divertimento nel Parco.

Momento fondamentale della giornata è stato l’incontro con il Grande Mago, protagonista dell’Anno della Magia e in particolare di Gardaland Magic Hotel, la struttura interamente tematizzata che sarà inaugurata il prossimo maggio 2019.

Imbattendosi nel mitico Bobo, il Grande Mago dal cappello viola e dalla lunga barba bianca non ha perso occasione di lanciare, in diretta sui canali social del Parco, una sfida di palleggi al “grande mago del pallone”, che ha permesso all’ex calciatore di aggiudicarsi la possibilità di essere il primo ospite di Gardaland Magic Hotel. Insieme alla piccolissima Stella e all’affascinante Costanza, Bobo potrà scegliere di alloggiare in una delle 128 ampie camere tematizzate in tre differenti e suggestive ambientazioni: Foresta incantata, Cristallo Magico e Grande Mago. Chissà quale sceglierà il neo papà per alloggiare con la sua nuova famiglia!

Ma non è tutto, perché rispondendo correttamente all’indovinello del Grande Mago, Vieri ha avuto la possibilità di scoprire e svelare in anteprima assoluta anche la nuova Attrazione 2019 di Gardaland, la Foresta Incantata. Accessibile attraverso una miniera magica, la Foresta Incantata sarà il percorso di un’esperienza favolosa in un mondo straordinario dove tutto può accadere. Un percorso tra piante magiche e creature fantastiche che la Strega Malvagia minaccia di tramutare in pietra. Saranno proprio i piccoli Ospiti di Gardaland che, diventando apprendisti, dovranno aiutare il Mago a rompere l’incantesimo salvando la Foresta Incantata e i suoi abitanti.

L’ex calciatore – da sempre molto amato dal pubblico e con un forte seguito sui canali social – ha attraversato il Parco, interamente addobbato a tema natalizio, accompagnato dalla simpatica mascotte Prezzemolo; intorno a loro, sulle note della Magic Winter Band, si sono esibiti gli artisti del Parco, Dame e Principi della Neve.

Bobo, trasformatosi da poco in scatenato DJ, si è poi cimentato sulle attrazioni del Parco per vivere il brivido dell’adrenalina. In particolare, il Grande Mago lo ha accompagnato in una emozionante discesa in verticale a bordo di Oblivion The Black Hole, per un coinvolgente e divertente giro sul roller coaster.

Alla fine della visita, sempre scortato dal suo speciale cicerone, l’ex calciatore ha fatto un bagno di folla, non perdendo così l’occasione di scattare selfie con i fan e firmare autografi a grandi e piccoli Ospiti.

