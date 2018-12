Foot Locker e Adidas lanciano la piattaforma Global Asterisk Collective

Foot Locker e adidas si uniscono per lanciare la piattaforma Global Asterisk Collective

Foot Locker ha annunciato oggi il lancio della nuova adidas Asterisk Collective, una piattaforma che consente ai partner creativi di fare la differenza con le loro iniziative, influenzando positivamente le comunità di tutto il mondo.

Per celebrare il lancio, Foot Locker e adidas hanno coinvolto i musicisti Kid Cudi, Raury e H.E.R. e gli atleti Patrick Mahomes, Donovan Mitchell e Candace Parker come leader nelle loro comunità per rappresentare l’identità del collettivo. Ogni ambasciatore della creatività debutterà con la adidas Originals TRESC Run giovedì 6 dicembre; la prima di molte sneaker che faranno parte dell’Asterisk Collective. L’asterisco – simbolo del Collective – funge da icona che indica l’unione di sport, creatività e comunità di chi sa distinguersi e fare la differenza attraverso il loro coraggio, la loro forza e l’azione ideata:

• Kid Cudi fornirà l’opportunità ai bambini di sperimentare i poteri curativi che la creatività può avere, attraverso punti vendita di musica, arte e design

• Raury porterà musica alle comunità per promuovere l’auto-benessere, sarà ospite e co-creatore di concerti all’aperto a sorpresa a beneficio delle comunità locali

• H.E.R. alimenterà la sua fondazione no-profit “Bring the Noise Foundation” per fornire accesso a programmi musicali di alta qualità, artisti di alto livello e tutoraggio per le comunità meno servite

• Patrick Mahomes amplificherà la sua passione per i pazienti ospedalieri attraverso lo sport rivolgendosi ad una scala più ampia come ospite di feste per la visione di eventi sportivi negli ospedali locali

• Donovan Mitchell inciterà le persone ad unirsi al movimento e a celebrare le esperienze a beneficio della comunità.

• Candace Parker si unirà alle giovani donne di tutto il paese per rendere il mondo un posto migliore attraverso l’uguaglianza, creando una serie di diffusori ispirazionali

“In Foot Locker, il nostro obiettivo è potenziare la cultura giovanile attraverso l’individualità e l’auto-espressione”, ha dichiarato Andrew Gray, Vice Presidente e Direttore Ufficio Merchandising di Foot Locker Nord America. “Collaborando con adidas per lanciare l’Asterisk Collective, stiamo fondendo i nostri valori condivisi e sperando di ispirare gli altri a lasciare il segno, sia che si tratti di restituirlo alla comunità locale o di incoraggiare i punti di passione creativa della prossima generazione.”

“Adidas è entusiasta di collaborare con Foot Locker per l’Asterisk Collective e potere donare creatività per un cambiamento positivo”, ha dichiarato Kelly Olmstead, VP di Brand Activation per adidas.

La adidas Originals TRESC Run, la prima del progetto, sarà disponibile in esclusiva da Foot Locker giovedì 20 dicembre.

