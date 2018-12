Alla scoperta dei fitness trend del 2019

Aspria Harbour Club svela le tendenze destinate a diventare i must del benessere per il prossimo anno.

Il 2019 è ormai alle porte e il proposito di iscriversi in palestra non può più essere rimandato: Aspria Harbour Club, sempre all’avanguardia in fatto di fitness e sport, rivela quali saranno i fitness trend in voga nel 2019:

# 1 HIIT – Diventerà la parola d’ordine dei fitness addicted: HIIT, ovvero high intensity interval training, è un nuovo tipo di allenamento che sta conquistando il cuore degli sportivi di tutto il mondo. Consiste nell’alternare brevi fasi di sforzo a fasi di recupero: l’idea alla base dell’HIIT è quella di portare il corpo nel più breve tempo possibile al suo limite di sforzo. L’allenamento può essere svolto in 15 – 20 minuti, ma il corpo continua a consumare energia e calorie anche per molte ore dopo la sessione: ottimo per chi ha poco tempo da dedicare allo sport.

# 2 KRAVFIT – Quando combattimento e musica si incontrano nasce un programma di fitness completo, divertente ed efficace: il Kravfit. Si tratta di un corso che unisce le tecniche del Krav Maga (un sistema di combattimento e autodifesa di origine ebraica) al ritmo musicale. E’ caratterizzato da coreografie che prevedono sequenze di passi ispirati a movimenti naturali ed istintivi, per un’alta attività cardio, di tonificazione e flessibilità. Si guadagna anche in termini di autostima e si abitua il corpo a reagire in modo automaticamente difensivo. Perfetto per chi vuole imparare, divertendosi, qualche mossa di difesa personale e bruciare molte calorie: circa 500 a lezione.

# 3 RELEASE MIOFASCIALE – Finalmente sta aumentando tra le persone la consapevolezza del ruolo chiave che lo stretching svolge nel benessere generale: aumenta l’elasticità dei movimenti, permette di sviluppare la massa muscolare in sicurezza, attenua i dolori dovuti a posture scorrette. La tendenza che dominerà il fitness nel 2019 è nota come release miofasciale: l’unico strumento necessario è un rullo di gomma (o foam roller) sul quale bisogna far “rotolare” il corpo in tutte le direzioni assecondando il senso in cui si sviluppano i muscoli. Se utilizzato correttamente, il foam roller è un valido alleato per sciogliere le contratture e alleviare le tensioni della muscolatura. Il release miofasciale è adatto a chi soffre di dolori alla schiena o alla cervicale.

# 4 RESPIRAZIONE COSCIENTE – Imparare a respirare correttamente, profondamente e con il diaframma, apporta una vasta gamma di benefici: dalla riduzione dell’ansia alla disintossicazione del corpo. Nel segno del crescente interesse per la meditazione e la salute olistica, il 2019 vedrà sempre più persone dedicarsi ad attività che hanno al centro l’apprendimento della corretta respirazione. Non si tratta solo di yoga e pilates, l’adozione delle corrette tecniche di respirazione indicate da personal trainer preparati garantisce migliori risultati in qualsiasi allenamento.

Andare in palestra è meno faticoso se si sceglie l’allenamento giusto, per questo è indispensabile rivolgersi ad esperti di fitness per scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze: da Aspria Harbour Club i nostri consulenti del benessere saranno lieti di offrire consulenze personalizzate ed efficaci.

