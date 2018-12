Roberta Termali si confessa a “Vieni da me”, il racconto dell’ex moglie di Walter Zenga: “non lo sento da 20 anni”

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, a Vieni da me. La confessione nel corso del programma pomeridiano di Caterina Balivo

Nella puntata di giovedì 13 dicembre di Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai1, Caterina Balivo ha intervistato Roberta Termali, ex conduttrice e seconda moglie di Walter Zenga, storico portiere dell’Inter e della Nazionale: “Gli sarò sempre grata per avermi regalato Nicolò e Andrea” – ha esordito la Termali a proposito dei due figli – “Ma purtroppo non ci sentiamo da vent’anni”. L’ospite ha percorso i motivi della rottura con il campione: “Tra coppe, campionato e Nazionale non era mai presente. Quando l’Inter giocava in casa andavamo a vederlo, in trasferta evitavamo perché per lui non era abbastanza sicuro. Dopo la separazione lui poi è andato a vivere in America, mentre io sono rimasta nelle Marche per amore di un altro uomo”.

La Termali ha rivelato che da madre ha dovuto rinunciare alla carriera televisiva: “Ho detto di no a Pippo Baudo per Gran Varietà del 1990 perché Nicolò era piccolino. Mi rispose: ‘Certi treni passano una volta sola’ e confesso che aveva ragione. Se mi sono pentita? Rifarei tutto, anche se ho molta nostalgia della tv”.

