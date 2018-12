Europa League, i bookmakers vedono la Lazio sfavorita col Siviglia: le quote

Europa League, la Lazio non ha certo avuto un buon sorteggio ieri a Nyon, i quotisti vedono la squadra capitolina svantaggiata contro il Siviglia

Europa League – Sorteggio amaro per la Lazio a Nyon. I biancocelesti di Inzaghi hanno pescato uno degli avversari peggiori, visto per conquistare gli ottavi dovranno superare l’ostacolo Siviglia. L’esperienza è tutta dalla parte degli spagnoli: il Siviglia è la squadra che vanta il record di vittorie nella competizione (cinque), con le due vittorie nel 2006 e nel 2007 e i tre successi in fila (2014, 2015 2016). Nel testa a testa su quale squadra passerà il turno i bookmaker danno favoriti gli spagnoli a 1,55, mentre il colpo della Lazio si gioca a 2,30. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo