Coppa Italia, definiti gli orari degli ottavi di finale: ecco il programma completo

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si svolgeranno tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio, durante la sosta del campionato

La Lega di Serie A ha definito gli orari e la programmazione degli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno in gara unica tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. Ad aprire le danze Lazio e Novara che scenderanno in campo sabato 12 gennaio 2019 alle 15. Nella stessa giornata anche Sampdoria-Milan (ore 18) e Bologna-Juventus (ore 20.45). Altri tre incontri domenica 13 gennaio: Torino-Fiorentina (ore 15), Inter-Benevento (ore 18) e Napoli-Sassuolo (ore 20.45). Infine, lunedì 14 gennaio, in campo Cagliari-Atalanta (ore 17.30) e Roma-Entella (ore 21). (ADNKRONOS)

