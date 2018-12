Ciclocross – Team Bianchi in festa: Nadir Colledani fa poker al Trofeo Comune di San Fior

Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail vince il Trofeo Comune di San Fior: il friulano termina davanti a Luca Braidot e Martino Fruet

Il numero perfetto? Quattro. Almeno per Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail), che ha firmato la quarta vittoria stagionale al 5° Trofeo Comune di San Fior, ottava prova del Trofeo Triveneto, disputata a San Fior (Treviso) domenica 26 dicembre. Il 23enne di San Daniele in Friuli si è imposto in solitaria su Zolder Pro disc in 59:06, precedendo di 44″ il campione italiano in carica Luca Braidot e di 54″ Martino Fruet.

Colledani chiuderà il 2018 agonistico al 45° Trofeo Cartonveneta di Scorzè (Treviso) domenica 30 dicembre. Il prossimo 6 gennaio Colledani sarà invece al via della finale del Giro d’Italia Cross all’Ippodromo Capannelle di Roma, così come la compagna di squadra Chiara Teocchi.

