Ciclismo su pista, paura per Letizia Paternoster: “brutta caduta, ricoverata per accertamenti”

Letizia Paternoster alle prese con una brutta caduta durante la gara Madison femminile di Coppa del Mondo a Berlino: i dettagli

“Dopo la caduta al velodromo di Berlino, Letizia si trova in ospedale per accertamenti. Già quando ha lasciato l’impianto era perfettamente cosciente. E’ stato un brutto spavento, ma la situazione è ora sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti!” Lo staff di Letizia Paternoster, attraverso l’account Twitter dell’atleta, ha fatto sapere che la ciclista è stata ricoverata dopo la gara Madison femminile di Coppa del Mondo su pista a Berlino, terminata con una caduta. Adesso le condizioni sono in miglioramento, dopo l’argento nell’omnium dunque è arrivata una brutta caduta per la Paternoster.

Valuta questo articolo