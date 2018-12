Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè: Casa della Saluta è il nuovo medical partner 2019

Casa della Salute è il medical partner del team NIPPO Vini Fantini Faizanè per la stagione 2019. Il poliambulatorio specialistico diagnostico, con sede a Genova, Busalla, Alessandria ed Albenga, affiancherà gli #OrangeBlue, uno dei 4 team di ciclismo professionistico italiani, per tutta la stagione sportiva 2019.

La partnership tra la struttura con sede centrale in Liguria, a Genova, e il team di matrice ligure, con sede a La Spezia, avviene proprio nell’anno in cui uno dei nuovi leader del team è Moreno Moser, ultimo vincitore del Trofeo Laigueglia, la gara ligure di apertura del calendario professionistico italiano.

Proprio in questi giorni la squadra al completo si trova in Liguria per il training camp di apertura della nuova stagione, nel quale si ritrova per la prima volta il Roster 2019 al completo. Mentre i primi allenamenti e test atletici si stanno svolgendo sulle strade della provincia di La Spezia, le visite mediche sportive di inizio stagione sono in corso di svolgimento presso la sede di Genova della Casa della Salute. In queste ore Moreno Moser e compagni stanno svolgendo le visite medico agonistiche di inizio stagione, con l’analisi al Ciclo-ergometro (test ergometro massimale), eco cardiografia, ed i neo professionisti una RX torace.

Casa della Salute sarà quindi Medical Partner del team anche nel corso di tutta la stagione 2019 per le visite mediche. Dopo l’impegno già ufficializzato in altri sport professionistici, Casa della Salute, entra così anche nel mondo del ciclismo professionistico al fianco del team di matrice ligure e di livello internazionale NIPPO Vini Fantini Faizanè.