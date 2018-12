Ciclismo – Dalla caduta al 3° posto: Elia Viviani eroico nell’Omnium di Coppa del Mondo

Nel post gara il c.t. Marco Villa si complimenta con Elia Viviani: “caduta? Solo un segno sul lato destro del caso. Ne avremmo fatto volentieri a meno, è sempre meglio non cadere, ma è tutto ok. È ripartito senza problemi e ha fatto anche l’ultimo sprint. Certo che se gli altri invece di guardare la gara guardano dov’è lui… . Un terzo posto che va bene, bravo Elia, non dobbiamo dimenticare che è dicembre e che è tornato in bici soltanto da un mese. La sua stagione inizia a gennaio, questo era un passaggio importante per portare a casa più punti possibili in chiave Tokyo 2020 ma senza l’assillo di fare risultato a tutti i costi”.

Per concludere, nella giornata finle l’Italia c’entra anche un quinto posto nel Madison (Americana) con Maria Giulia Confalonieri-Vittoria Guazzini.