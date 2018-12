Ciclismo, la Nippo Vini Fantini presenta la bici 2019: gli Orange-Blue pedaleranno ancora con… De Rosa

Presentata ufficialmente la bici 2019 del team NIPPO Vini Fantini Faizanè. Da sempre in sella sulle bici dello storico marchio italiano, anche nel 2019 gli Orange-Blue pedaleranno con De Rosa

Il team NIPPO Vini Fantini Faizanè anche nel 2019 pedalerà su bici De Rosa e nello specifico su 4 modelli, derivanti da 3 differenti telai, a seconda delle caratteristiche più congeniali a ogni atleta #OrangeBlue. Se il marchio è una conferma, il design è una vera novità, con una colorazione bianca destinata a spiccare in gruppo, in abbinamento alla divisa #OrangeBlue.

DESIGN E TECNOLOGIA

La scelta cromatica è stata realizzata in onore di NIPPO Corporation, mentre il “graffio” dato al telaio con gli inserti Orange, Blu e Azzurri sono in onore dei colori sociali del team e del nuovo terzo nome. A spiegarlo è lo stesso amministratore del brand di Cusano Milanino, Cristiano De Rosa: “Per la quinta stagione consecutiva a livello Professional e per la settima stagione consecutiva in assoluto le nostre biciclette “sposano” il progetto Italo-Giapponese. Per celebrare questo connubio le abbiamo “vestite” di bianco. Ci tenevamo infatti a dedicare una colorazione al partner nipponico del team, che da sempre è presente sulla maglia del team su sfondo bianco. Il graffio OrangeBlue rispecchia i colori del team, con il blu che è un omaggio all’altro grande partner storico del team: Vini Fantini. L’aggiunta dell’azzurro è stata realizzata in onore di un nuovo partner altrettanto importante che garantisce continuità al progetto, ovvero il brand veneto Faizanè.” Non solo design, le novità sono presenti anche in campo tecnologico. “Al di là delle colorazioni, le due più importanti novità sono rappresentate dal cambio Campagnolo Super Record a 12 velocità e dall’introduzione dei modelli con freno a disco, su telaio Protos e su telaio SK Pininfarina.”

I MODELLI IN DOTAZIONE AL TEAM

Saranno 4 i modelli in dotazione al team, basati sui 3 telai top di gamma del brand di Cusano Milanino. Il modello da competizione principale resterà la Protos, che dal 2019 sarà disponibile anche in versione Disk, con appunto l’introduzione dei freni a disco.

Disponibile per gli atleti del team anche il modello SK Pininfarina Disk, mentre per gli scalatori puri la bici in dotazione sarà il modello King.

Tutte le bici saranno equipaggiate con Gruppo Campagnolo Super Record 12v, Selle Italia (nei modelli SLR, Flite e SP-01 Boost), Ruote Bora Ultra, Copertoni IRC Tire, manubrio FSA e pedali look.

