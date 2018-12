Ciclismo – Sky lascia il ciclismo, la lettera del Team ai tifosi: “non ci sono garanzie, ma entro il Tour de France faremo chiarezza”

Questa mattina la compagnia Sky ha annunciato il suo addio dal mondo delle corse di ciclismo. Una notizia che lascia gli appassionati delle due ruote sorpresi e senza parole. Incerto il futuro del team, che dopo la stagione 2019 potrebbe cessare di esistere.

Dopo l’annuncio di Sky, il team britannico ha voluto scrivere una lunga lettera ai suoi tifosi, pubblicati sui profili social, che parla di presente, passato e futuro, tra motivazione e voglia di continuare. Nulla è escluso, ma nulla è certo, il Team però promette di fare chiarezza sul proprio futuro entro il Tour de France del prossimo luglio.

“Una lettera da noi a voi, nostri fan, sulla notizia di oggi.

Sky ha annunciato questa mattina che la sua proprietà e sponsorizzazione del Team Sky finirà il 31 dicembre 2019. Quindi significa che il prossimo anno sarà il nostro ultimo anno di gare come Team Sky.

Questa notizia, senza dubbio, arriva come una sorpresa per molte persone, ma come potreste sapere, ci sono stati molto cambiamenti in Sky recentemente. E’ l’inizio di un nuovo capitolo per la compagnia e alcune volte è inevitabile che il cambiamento porti ulteriori cambiamenti con esso. Questo è ciò che è accaduto qui.

Nelle passate nove stagioni, Sky ci ha sostenuto fino in fondo, permettendoci di raggiungere risultati straordinari e di ispirare milioni di persone ad amare il nostro sport. Ci piacerebbe ringraziare Sky per tutto il supporto ed in particolare per l’opportunità di aiutare la Gran Bretagna a diventare una nazione del ciclismo.

Per prima cosa nulla cambierà per il prossimo anno. Sky è pienamente impegnata fino alla fine del 2019 e insieme abbiamo obiettivi ambizioni per la stagione. Noi tutti vogliamo chiudere la storia del Team Sky con la fine più forte possibile. Siamo più motivati che mai come Team.

Per quanto riguarda il futuro, siamo mentalmente aperti. Se troveremo un nuovo partner a lungo termine per portare avanti il team in una nuova era, allora lo faremo. E faremo tutto il possibile per fare che ciò accada nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Allo stesso modo, qualsiasi futuro partner dovrebbe essere il partner giusto – uno che condivide la nostra filosofia e acquisti i nostri valori.

Questa notizia è stata solo annunciata, noi non possiamo prevedere cosa accadrà dal 2020 e non ci sono garanzie. Qualsiasi cosa accada, noi proveremo a fare chiarezza in un modo o nell’altro sul futuro del Team prima del Tour de France del prossimo luglio.

Infine, un grande grazie a tutti i nostri fan. Siete e siete sempre state le persone più importanti per noi e che contano di più. E’ stato un privilegio per noi gareggiare per voi. Siamo orgogliosi di aver scritto le nostre pagine nei libri di storia e di aver creato ricordi che non svaniranno mai.

E state certi che non abbiamo ancora finito. Adesso, il Team si sta allenando sodo per essere pronto per la prossima stagione. Non vediamo l’ora di vedervi per le strade nel nuovo anno”.