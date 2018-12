Caso Koulibaly, il Comune di Napoli: “presto osservatorio contro razzismo negli stadi”

Flavia Sorrentino, delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli, ha annunciato l’istituzione di un osservatorio contro il razzismo negli stadi

Un osservatorio specifico formato da “giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo” per contrastare tutte le espressioni di razzismo e discriminazione territoriale nei confronti della città di Napoli che avvengono all’interno degli stadi italiani. Ad annunciarlo è Flavia Sorrentino, delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli, all’indomani di quanto avvenuto a Milano durante Inter-Napoli. “Andremo avanti con grande determinazione – spiega Sorrentino – e subito dopo le feste sarà avviato un avviso pubblico a mezzo stampa per ricevere la disponibilità di giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo per far parte dell’osservatorio. Quanto accaduto ieri durante la partita Inter-Napoli è qualcosa di deprecabile e vergognoso che non si può tollerare”. Il Comune di Napoli, assicura Sorrentino, “farà la sua parte e porterà avanti questa azione attraverso la quale farà in maniera determinata un’azione di contrasto forte, anche sinergica con la Figc, per far sì che quello che è accaduto ieri e che accade negli stadi di tutta Italia non accada mai più“. (Zca/Adnkronos)

