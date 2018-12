Dal caldo della Giamaica alla neve di Madonna di Campiglio: settimana bianca per Francesca Sofia Novello e il suo Valentino Rossi? [VIDEO]

Vacanza sulla neve per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi a Madonna di Campiglio insieme alla sua dolce metà?

Natale da ‘separati’ per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo una vacanza insieme nel caldo della Giamaica, la bella coppia formata dal nove volte campione del mondo e dalla giovane modella italiana è tornata in Italia per passare le festività natalizie con le rispettive famiglie. Passati i tre giorni di ‘fuoco’, dopo abbuffate e festeggiamenti, in attesa del Capodanno, Francesca Sofia Novello si è spostata al freddo di Madonna di Campiglio, per una vacanza sulla neve.

Probabilmente, in compagnia della 25enne di Arese, c’è anche la sua dolce metà, Valentino Rossi, che non è ancora apparso sui social in tenuta da sci, ma che ogni anno passa qualche giorno sulla neve con gli amici tra sfide sugli snowboard e tanto divertimento.

