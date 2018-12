Calcio e Basket, lo sport al femminile: un convegno per riforme e pari opportunità

Le sfide del futuro per Calcio e Basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle società sportive

Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ricoprono in due tra le principali istituzioni sportive italiane. Ad introdurre il convegno il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli e il presidente FIP, Giovanni Petrucci.

“Le donne in ruoli dirigenziali possono dare molto al mondo dello sport -afferma il presidente FIP Petrucci- ho avuto la possibilità di lavorare con donne manager, anche qui in Federazione, che hanno dimostrato e dimostrano preparazione, determinazione, capacità di lavorare in gruppo come in una squadra, con quella particolare sensibilità per le relazioni umane che non sempre un manager uomo possiede in maniera spiccata. Lo sport è la più alta espressione di meritocrazia: lo deve essere anche in campo dirigenziale, dando pari opportunità a chi merita. Ringrazio il presidente Ghirelli e la vicepresidente Capotondi per aver voluto aderire alla nostra iniziativa”.

“Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli– per tutto il mondo sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history particolare con le oltre 100 figure professionali femminili in sede, nei club e in campo con le squadre di calcio femminile. Le donne ricoprono più ruoli: dal vicepresidente Cristiana Capotondi, a presidenti donna di club, all’Area Legale, alla Segreteria, all’Area amministrativa, all’Area emittenti e all’Area Comunicazione. Apportano competenza, abnegazione e passione: elementi che fanno fare il salto di qualità”.

