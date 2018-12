Biathlon – Wierer da applausi a Pokljuka: l’azzurra a podio anche nell’inseguimento

Wierer ancora seconda a Pokljuka: sul podio anche nell’inseguimento, resta in testa alla classifica

Un altro podio, un altro secondo posto, un’altra gara praticamente perfetta. Dorothea Wierer si ripete a Pokljuka bissando nell’inseguimento il risultato centrato ventiquattro ore prima nella sprint. L’azzurra si arrende di nuovo a Kaisa Mäkäräinen, che ha il merito di confermare la propria forza sugli sci e di non sbagliare nulla al poligono. Ma l’altoatesina le risponde con il 100% al tiro e il solito range-time da favola. I suoi poligoni sono esaltanti e le consentono di affrontare il finale senza fatica, gestendo l’ampio vantaggio su chi la insegue.

Peccato che l’ultimo podio di Pokljuka non comprenda anche Lisa Vittozzi: stavolta l’atleta di Sappada centra un magnifico zero al poligono e dà vita a un meraviglioso testa a testa con la slovacca Paulina Fialkova, cedendo in volata all’avversaria. Ma i miglioramenti dell’azzurra sono evidenti, non solo nei risultati crescenti (un sesto, un quinto e un quarto posto nelle tre gare individuali in Slovenia), ma soprattutto nella sua capacità di stare nel gruppo delle migliori. Grande gara anche per altre due azzurre, Federica Sanfilippo, 22esima con un solo errore, e Nicole Gontier, 26esima nonostante i tre errori al tiro. Fuori dalla zona punti Alexia Runggaldier.

Grazie al 23esimo podio in carriera in una gara individuale, Dorothea Wierer si conferma dunque in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo salendo a 144 punti, tredici più di Kaisa Mäkäräinen (che nell’individuale era finita lontanissima) e a +15 su Paulina Fialkova. Lisa Vittozzi è quarta a 121. La prossima tappa è prevista a Hochfilzen: il programma si apre con la sprint di giovedì 13 dicembre, poi sabato 15 si disputerà l’inseguimento e domenica 16 la staffetta.

Ordine d’arrivo Inseguimento 10 km femminile Cdm Pokljuka (Slo)

1. MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 29:16:9 (0)

2. WIERER Dorothea ITA +41.3 (0)

3. FIALKOVA Paulina SVK +59.2 (0)

4. VITTOZZI Lisa ITA +1:01.5 (0)

5. ROEISELAND Marte Olsbu NOR +1:22.1 (1)

6. EGAN Clare USA +:41.0 (1)

7. KRYUKO Irina BLR +1:26.6 (0)

8. STARYKH Irina RUS +1:35.6 (0)

9. PREUSS Franziska GER +1:43.7 (1)

10. PAVLOVA Evgeniya RUS +1:48.4 (0)

22. SANFILIPPO Federica ITA +2:44.0 (1)

26. GONTIER Nicole ITA +2:56.7 (3)

44. RUNGGALDIER Alexia ITA +3:55.4 (1)