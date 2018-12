Biathlon – Coppa del Mondo: a Boe la sprint di Nove Mesto

Johannes Boe approfitta al meglio della pessima giornata al tiro di Martin Fourcade (ben quattro errori al poligono che lo hanno condannato al 43simo posto) per mettere a segno il quarto successo in sei gare stagionali di Coppa del mondo nella sprint di Nove Mesto (Nor). Il norvegese ha sfruttato nel migliore dei modi la perfetta giornata al poligono di tiro, infliggendo 21″ di distacco al russo Alexander Loginov, a suo volta uscito con uno zero, mentre il sorprendente svedese Martin Ponsiluoma ha completato il podio con il terzo posto a 54″2, anch’egli senza errori. Gara senza squilli per il quintetto azzurro, il migliore è stato il bravo Giuseppe Montello, ventisettesimo con 1’48″1 di ritardo e zero errori, mentre Lukas Hofer è finito trentottesimo a causa di quattro errori nella serie in piedi. Un vero peccato, perché il carabiniere di San Lorenzo in Sebato era terzo dopo il poligono d’apertura e in piena lotta per il podio. Preciso al tiro ma poco veloce sugli sci Thierry Chenal, 41simo a 2’11″7, mentre sono finiti fuori dai 60 e non qualificati per la pursuit Dominik Windiasch (77simo con cinque errori) e Thomas Bormolini, 87simo con quattro errori. La classifica generale vede Boe salire a 308 punti, seguono Loginov con 232 e Guigonnat con 223, Fourcade è quinto con 191. Venerdì 21 dicembre (ore 17.30) toccherà alle donne con la leader della generale Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo e Alexia Runggaldier.

Ordine d’arrivo sprint maschile Nove Mesto (Cze):

1. Johannes Boe (Nor) 0 23’09″9

2. Alexander Loginov (Rus) 0 +21″0

3. Martin Ponsiluoma (Sve) 0 +54″2

4. Benjamin Weger (Svi) 0 +1’03″5

5. Simon Desthieux (Fra) 1 +1’03″7

6. Julian Eberhard (Aut) 1 +1’04″6

7. Antonin Guigonnat (Fra) 1 +1’07″3

8. Tarjei Boe (Nor) 1 +1’08″8

9. Henrik L’Abee-Lund (Nor) 0 +1’10″3

10. Erlend Bjoentegaard (Nor) 1 +1’12″4

27. Giuseppe Montello (Ita) 0 +1’48″1

38. Lukas Hofer (Ita) 4 +2’05″4

41. Thierry Chenal (Ita) 0 +2’11″7

77. Dominik Windisch (Ita) 5 +3’09″8

87. Thomas Bormolini (Ita) 4 +3’46″8